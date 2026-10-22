سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته التاسعة

أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة التاسعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 350 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من المنتجة الألمانية دوروتى بينماير، المخرجة المصرية نادين خان، والمنتج الفلسطيني حنّا عطالله، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 16 مشروعًا من بين 19 تنافست في المنصة هذا العام.

وأعرب عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عن سعادته بالتنوع الكبير في الجوائز، وقال: "الزيادة المستمرة في عدد وقيمة الجوائز المقدمة من قبل الرعاة يعبر عنا لقيمة المتزايدة التي يملكها مهرجان الجونة داخل صناعة السينما، حيث تقوم هذه الجوائز بدعم المشروعات كي تصل إلى الاكتمال بأفضل صورة ممكنة. يتزامن ذلك مع إطلاق المهرجان لمبادرتين جديدتين هما أصوات مصرية وسيف هاربور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكمل الجونة الفرص المتنوعة التي يقدمها لكل صناع السينما العرب".

بينما تحدث أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، عن النسخة التاسعة قائلًا: "خلال أيام سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عقد صناع المشروعات ال 19 المشاركة أكثر من 140 اجتماعًا منفردًا مع الشركات والمؤسسات والمهرجانات الدولية المشاركة في المهرجان، بعدها قرر عدد من الرعاة زيادة الجوائز التي سيقومون بمنحها للمشروعات المشاركة، تعبيرًا عن تقديرهم للمستوى المتميز للمشروعات المختارة هذا العام".

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2026:

● شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار لأحسن مشروع في مرحلة التطوير: فيلم شاطئ الجنة (فرنسا) إخراج زليخة طاهر، إنتاج مانو ميسيا.

● شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: البيت رقم سبعة (سوريا، ألمانيا، قطر) إخراج راما عبدي.

● 1.5 مليون جنيه لمشروع مصري وهو "بعد الأربعين" (مصر، بلجيكا) إخراج سامح علاء، إنتاج مارك لطفي.

● 10000 يورو مقدمة من الصندوق الدولي للمواهب الناشئة IEFTF: مكّة لي لي (السودان، مصر، البرازيل، ألمانيا) إخراج وإنتاج: مروة زين.

● 10000 دولار مقدمةالى فيلم للقلب (تونس، فرنسا، إيطاليا) إخراج مهدي برصاوي.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم "مال وبنون" (تونس) إخراج.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب لفيلم شراب (السعودية) إخراج عماد اسكندر.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية لفيلم "شراب" (السعودية) إخراج عماد اسكندر.

● 10000 دولار جائزة مالية لفيلم بعد الأربعين (مصر، بلجيكا) إخراج سامح علاء.

● 7000 دولار جائزة مالية لفيلم خارج القطيع (مصر)، إخراج عادل أحمد يحيى.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم خارج القطيع (مصر)، إخراج عادل أحمد يحيى.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم بعد الأربعين (مصر، بلجيكا) إخراج سامح علاء.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم في انتظار الجنة (مصر، بلجيكا، السويد، إيطاليا) إخراج وإنتاج محمد صيام.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم هبة العمى (ألمانيا، الولايات المتحدة) إخراج إبراهيم نشأت.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم في انتظار الجنة (مصر، بلجيكا، السويد، إيطاليا) إخراج.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم مال وبنون (تونس) إخراج وإنتاج حسام صانصه.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم ربيع العمر (لبنان) إخراج نويل كسرواني، إنتاج ميشيل كسرواني.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم عرب المعادي (مصر) إخراج أيتن أمين، إنتاج لؤي خريش.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم ربيع العمر (لبنان) إخراج نويل كسرواني، إنتاج ميشيل كسرواني.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم بيسو (العراق) إخراج مسلم حبيب، إنتاج هدى الكاظمي ومنى الكاظمي.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم شراب (السعودية) إخراج عماد اسكندر، إنتاج منذر الطويرب.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم مينا (لبنان)، إخراج ماري روز أسطا، إنتاج علاء الأسعد وماري روز أسطا.

● 5000 دولار جائزة مالية لفيلم البيت رقم سبعة (سوريا، ألمانيا، قطر) إخراج راما عبدي، إنتاج هازار يازجي.

● قيمة توزيع فيلم حتى 50000 دولار لفيلم ربيع العمر (لبنان) إخراج نويل كسرواني، إنتاج ميشيل كسرواني.

● 12000 دولار لفيلم خارج القطيع (مصر)، إخراج عادل أحمد يحيى، إنتاج سوسن يوسف.

● 12000 دولار لفيلم مكّة لي لي (السودان، مصر، البرازيل، ألمانيا) إخراج وإنتاج: مروة زين.

● 12000 دولار لفيلم بعد الأربعين (مصر، بلجيكا) إخراج سامح علاء، إنتاج مارك لطفي.

● 12000 دولار لفيلم عرب المعادي (مصر) إخراج أيتن أمين، إنتاج لؤي خريش.

● 10000 دولار لفيلم في انتظار الجنة (مصر، بلجيكا، السويد، إيطاليا) إخراج وإنتاج محمد صيام.

● 7000 دولار لفيلم مكّة لي لي (السودان، مصر، البرازيل، ألمانيا) إخراج وإنتاج: مروة زين.

● 5000 دولار لفيلم صوت ابراهيم (فرنسا، تونس) إخراج يان رابينيه، وإنتاج صوفي رانداوت.

● 5000 دولار لفيلم للقلب (تونس، فرنسا، إيطاليا) إخراج مهدي برصاوي، إنتاج حبيب عطية.

● 5000 دولار لفيلم في انتظار الجنة (مصر، بلجيكا، السويد، إيطاليا) إخراج وإنتاج محمد صيام.

● 5000 دولار لفيلم شاطئ الجنة (فرنسا) إخراج زليخة طاهر، إنتاج مانو ميسيا.

● 5000 دولار لفيلم العطش المقدس (سويسرا) إخراج حمدة الداودي، إنتاج عايدة شليفر الحسني.

● 5000 دولار لفيلم العطش المقدس (سويسرا) إخراج حمدة الداودي، إنتاج عايدة شليفر الحسني.

● 5000 دولار لفيلم عرب المعادي (مصر) إخراج أيتن أمين، إنتاج لؤي خريش.

● دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT من معمل تورينو للأفلام لفيلم ربيع العمر (لبنان) إخراج نويل كسرواني، إنتاج ميشيل كسرواني.

● دعوة للمشاركة في سوق دربان للأفلام لفيلم مكّة لي لي (السودان، مصر، البرازيل، ألمانيا) إخراج وإنتاج: مروة زين.

● عضوية لمدة عام في خدمات DAE لفيلم العطش المقدس (سويسرا) إخراج حمدة الداودي، إنتاج عايدة شليفر الحسني.

وفاز فيلم البارح العين ما نامت بجائزة نيتباك مناصفة مع الفيلم الهندي دمية العجل، كما حصد فيلم همسات في مايو جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "الفيبريسي".