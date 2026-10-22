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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السعدني يفتح النار على لاعبي الأهلي بعد التعادل مع القناة: الفرقة تسد النفس

احمد السعدني
احمد السعدني
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد الفنان أحمد السعدني أداء لاعبي النادي الأهلي، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، معبرًا عن استيائه من المستوى الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم، ومطالبًا الجهاز الفني بمنح الفرصة للاعبين الشباب.

ونشر أحمد السعدني منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أكد خلاله أن الأزمة لا تتعلق بالنتائج أو الأداء فقط، وإنما بغياب الروح والرغبة لدى اللاعبين، مشيرًا إلى أن المشكلة ظهرت بوضوح منذ انطلاق الموسم، حتى في مباراة الزمالك.

وكتب السعدني: «المشكلة مش في النتايج ولا الأداء، المشكلة إن الفرقة تسد النفس حتى في ماتش الزمالك، من أول الموسم الغلط باين وواضح».

وأضاف أن لاعب الأهلي يجب أن يقاتل داخل الملعب، بغض النظر عن الفوز أو الخسارة أو مستوى الأداء، مشددًا على أن الأهم هو بذل أقصى جهد وعدم التقاعس خوفًا على المظهر، قائلًا: «في الكرة اللعيب لازم يهين نفسه يكسب يخسر يلعب حلو يلعب وحش مش مهم، بس ميبقاش بخيل بعرقه عشان خايف على الجيل اللي في شعره».

وأشار الفنان إلى أن الأهلي الذي يعرفه جمهوره اعتاد على القتال وبذل الجهد، معتبرًا أن امتلاك اللاعبين للإمكانات وحده لا يكفي لتحقيق النجاح، وأن الروح والالتزام داخل الملعب يمثلان عنصرين أساسيين في استعادة هوية الفريق.

وانتقد السعدني تعامل الجهاز الفني مع الوضع الحالي، معتبرًا أن المسؤولية لا تتعلق بأسماء اللاعبين فقط، وطالب بمنح الفرصة للعناصر الشابة التي تمتلك الحماس والرغبة في إثبات نفسها، مع إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، حتى يشعر الجميع بأن أماكنهم في التشكيل ليست مضمونة مهما كان مستواهم.

وقال في هذا السياق: «أدي فرص للعيبة الصغيرة الجعانة وريح فرقة محمد الصغير دي شوية، عشان محدش يحس إنه ضامن مكانه بكل العك والفرفرة اللي بيلعبوا بيها دي».

وأكد السعدني أن الأهلي بحاجة إلى استعادة هويته وشخصيته داخل الملعب، حتى لو كلفه ذلك خسارة بعض البطولات، مشيرًا إلى أن الفريق سبق له خسارة الدوري لموسمين أو ثلاثة متتالية، لكنه يرى أن بناء فريق جديد ومنح الفرصة للمواهب الشابة قد يكونان مكسبًا أكبر على المدى الطويل.

تعادل مثير للأهلي أمام القناة

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، ليهدر الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار خارج ملعبه، ويأمل في حسم التأهل إلى الدور المقبل ومصالحة جماهيره، بعد التعادل الأخير في الدوري.

الفنان أحمد السعدني النادي الأهلي الدوري المصري مباراة الزمالك كيتارا الأوغندي

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