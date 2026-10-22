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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب تراجع مستواه مع الأهلي.. شبح التجميد يواجه إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق، بقيادة الحسين عموتة، لتجميد إمام عاشور خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستوى اللاعب وعدم ظهوره بالشكل المنتظر منه في المباريات الأخيرة.

شبح التجميد يواجه إمام عاشور 

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يشعر بعدم الرضا عن أداء إمام عاشور في الفترة الماضية، خاصة بعد تجديد عقده، في ظل عدم تقديمه المستويات القوية التي اعتادت جماهير الأهلي رؤيتها منه، وهو ما دفع الجهاز الفني للتفكير في إبعاده عن التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن تراجع مستوى اللاعب ظهر خلال عدد من المواجهات الأخيرة، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك، ثم مواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وصولًا إلى مباراة القناة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في الدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يدرس إعادة تقييم دور إمام عاشور داخل الفريق، مع إمكانية منحه فرصة للراحة أو استبعاده من التشكيل الأساسي، لحين استعادة مستواه المعهود والعودة إلى تقديم الإضافة الفنية المنتظرة منه.

وتأتي هذه التطورات في ظل رغبة الجهاز الفني للأهلي في تصحيح المسار سريعًا، بعد التعادل أمام القناة، والعمل على استعادة التوازن الفني للفريق خلال المباريات المقبلة، في ظل المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي عموتة

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