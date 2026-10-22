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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصير عموتة بعد التعثر الثاني مع الأهلي في الدوري أمام القناة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
عمرو مصطفى

استقر مسؤولو النادي الأهلي على عدم المساس بالمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي، رغم التعثر الأخير أمام القناة والتعادل بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

مصير عموتة بعد التعثر الثاني مع الأهلي في الدوري أمام القناة 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمكلفان بالإشراف على ملف كرة القدم، يرفضان اتخاذ أي قرارات متسرعة بشأن مستقبل الجهاز الفني، مؤكدين ضرورة منح عموتة الفرصة الكاملة لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الثنائي يرى أن لاعبي الأهلي يتحملون جزءًا كبيرًا من مسؤولية التعادل أمام القناة، في ظل تراجع المستوى الفني وارتكاب عدد من الأخطاء التي كلفت الفريق فقدان نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الرضا داخل الإدارة عن أداء عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وفي مقدمتهم مصطفى شوبير، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، وسفيان بنجديدة، ومحمد هاني، في ظل التطلعات الكبيرة المنتظرة منهم خلال المرحلة الحالية.

وشدد المصدر على أن إدارة الأهلي لا تتجه في الوقت الراهن إلى الإطاحة بالحسين عموتة، وترى أن معالجة الأخطاء الفنية وإعادة الانضباط إلى الفريق يجب أن تكون أولوية المرحلة المقبلة، بدلًا من الدخول في تغييرات جديدة على مستوى القيادة الفنية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على استمرار عموتة في منصبه، مع انتظار رد فعل قوي من اللاعبين في المباريات المقبلة، واستعادة النتائج الإيجابية بما يتناسب مع طموحات جماهير الأهلي والمنافسة على البطولات.

الحسين عموتة الأهلي فريق الأهلي ياسين منصور سيد عبدالحفيظ

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