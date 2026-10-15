أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.

تفاصيل إطلالة زوجة أحمد السعدنى..

ظهرت ميرنا الهلباوى، زوجة الفنان أحمد السعدني الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأحمر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا بتصميم بسيط وناعم، عكس أناقة اللون الأحمر وقدرته على لفت الانتباه على السجادة الحمراء.

وجاء الفستان بقصة ضيقة نسبيًا وياقة مرتفعة حول الرقبة، مع تصميم مكشوف الكتفين، ما أضفى على الإطلالة لمسة عصرية، بينما ساعدت القصة الانسيابية على إبراز تفاصيل التصميم.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، مع مكياج ناعم وأقراط بسيطة، وحملت حقيبة صغيرة فضية لامعة أضافت لمسة من البريق إلى الفستان الأحمر.

أما أحمد السعدني، فظهر بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة داكنة مع قميص أبيض وبابيون أسود، في تنسيق أنيق يتناسب مع أجواء المهرجان والسجادة الحمراء.



