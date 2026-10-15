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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
رنا عصمت

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة لافتة خلال حضورها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي 2026، حيث اختارت فستانًا باللون الذهبي المائل إلى البرونزي، ليمنحها حضورًا مميزًا على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة الهام شاهين..

وجاء الفستان بتطريزات براقة عكست الإضاءة بصورة لافتة، ما أضفى على التصميم لمسة من الفخامة، خاصة مع اختيار درجات الذهبي الدافئة التي تتناسب مع طبيعة المناسبات الفنية الكبرى.

واعتمدت إلهام شاهين مكياجًا بدرجات دافئة تناغمت مع لون الفستان، لتحافظ على التناسق بين الملابس والتفاصيل الجمالية، دون الاعتماد على ألوان متناقضة قد تقلل من تأثير التصميم.

ويُعد اللون الذهبي من الاختيارات المرتبطة بإطلالات السجادة الحمراء، لما يتميز به من طابع احتفالي وقدرته على إبراز التطريزات والخامات اللامعة.

وجاء ظهور إلهام شاهين ضمن إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضورًا لافتًا لنجوم وصناع السينما، وسط اهتمام كبير بتفاصيل الأزياء والموضة.

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مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
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