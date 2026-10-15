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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى علوي وإلهام شاهين تخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة

إلهام شاهين
إلهام شاهين
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

توافد عدد من النجوم الى افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ومن أبرزهم إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي وحسين فهمي وحسن الرداد وليلى علوي.

 مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: سيني جونة.
يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية )مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة(، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والعالمية. تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 230 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية )جائزة نجمة الجونة، والشهادات( المقدمة إلى الفائزين في المسابقات والأقسام التنافسية. 

كما يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: “سينما من أجل الإنسانية.” يواصل المهرجان في دورته التاسعة تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة. 

وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان أفلامًا أيقونية من الماضي والتي لا تزال محبوبة من قبل عشاق السينما.
 

كذلك يستمر الترحيب بلجنتي تحكيم من مؤسسات عالمية: الاتحاد الدولي للنقاد) فيبريسي( الذي تمنح لجنته جائزة لأحسن عمل أول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشبكة ترويج السينما الآسيوية )نيتباك( التي تمنح جائزتها لأحسن فيلم آسيوي.

يقدم المهرجان الدورة التاسعة من سيني جونة، وهي فعالية مخصصة لصناعة السينما تهدف إلى دعم وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم في الحصول على الدعم المالي والفني من خبراء الصناعة على المستويين العربي والدولي.
 

تتكون سيني جونة من 5 برامج: سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وملتقى سيني جونة لصناع الأفلام، وسوق سيني جونة، وسيني جونة للمواهب الناشئة، والبرنامج المستحدث بهذه الدورة سيني جونة مسلسلات.
تؤكد الدورة التاسعة، عبر عروضها وفعالياتها المتنوعة، على مكانة المهرجان الفريدة كملتقى يجمع صناع الأفلام والنقاد والجماهير للاحتفال بفن وصناعة السينما.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي إلهام شاهين طارق الشناوي حسين فهمي

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مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي في مهرجان الجونة

مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي
مايان السيد تخطف الأنظار بفستان فضي مرصع بالترتر في مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
الذهبي اللامع.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة فخمة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي
أروى جودة تتألق بفستان أسود جريء في مهرجان الجونة السينمائي

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة
دعاء حكم تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

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