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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
رنا عصمت

لفت الفستان الأبيض المصمم من الدانتيل الأنظار، بعدما ظهرت به أكثر من إطلالة في صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليعود الجدل حول كيفية تنسيق التصميم نفسه وإبرازه بطرق مختلفة.

هيفاء وهبي و بسنت شوقى بنفس الفستان..

 

وارتدت كلاً من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي و الفنانة بسنت شوقى نفس الفستان، وجاء الفستان بتصميم طويل يبرز القوام، مع أكمام طويلة وياقة مرتفعة وتفاصيل من الدانتيل المزخرف، فيما أضفت الخامة الشفافة لمسة أنثوية أنيقة، مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي الذي يميز اللون الأبيض.

ورغم تشابه الإطلالات في التصميم واللون، فإن طريقة الوقوف والتنسيق واختيار الإكسسوارات منحت كل إطلالة طابعًا مختلفًا، بين الأناقة الهادئة والظهور اللافت على السجادة الحمراء.

وأثار التشابه تفاعلًا بين المتابعين، خاصة مع اختلاف طريقة تقديم الفستان من سيدة لأخرى، ليبقى السؤال المطروح: من نجحت في تقديم التصميم بصورة أكثر أناقة وجاذبية.

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هيفاء وهبى و بسنت شوقىالفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار أي إطلالة كانت الأجمل هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي و بسنت شوقى هيفاء وهبي و بسنت شوقى بنفس الفستان

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هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
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