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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إطلالة باللون الأحمر .. نسرين طافش تخطف الأنظار من البتراء في الأردن

نسرين طافش
نسرين طافش
ريهام قدري

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها مجموعة من الصور الجديدة خلال زيارتها إلى مدينة البتراء الأثرية في الأردن، حيث وثقت لحظات من رحلتها وسط الأجواء التاريخية والطبيعة المميزة التي تتمتع بها واحدة من أشهر الوجهات السياحية في المنطقة.

وحرصت نسرين طافش على مشاركة متابعيها تفاصيل جولتها في البتراء عبر الصور التي ظهرت خلالها مستمتعة بأجواء المكان، الذي يتميز بآثاره التاريخية ومناظره الطبيعية الخلابة، ليأتي ظهورها هذه المرة مزيجًا بين أجواء السفر واختيار الأزياء المناسبة للرحلات السياحية.

نسرين طافش بإطلالة حمراء من البتراء

اختارت نسرين طافش إطلالة باللون الأحمر الغامق، جاءت مناسبة لأجواء الرحلة، ولفتت الانتباه بتصميمها الذي يجمع بين الراحة والأناقة، وهو ما يتناسب مع طبيعة الجولات السياحية التي تتطلب ملابس عملية تسمح بحرية الحركة.

وتكونت الإطلالة من توب يتميز برقبة هولتر مرتفعة، أضفت لمسة عصرية على التصميم، مع بنطلون طويل وواسع يمنح الإطلالة طابعًا مريحًا، وجاءت نهايته مزودة بأستك من الأسفل، ليجمع التصميم بين الطابع الرياضي واللمسات الأنيقة.

كما منح اللون الأحمر الغامق الإطلالة حضورًا واضحًا، خاصة مع الأجواء الطبيعية والتاريخية المحيطة بها، ليبدو اختيارًا مناسبًا لرحلة تجمع بين استكشاف المعالم السياحية والتقاط الصور التذكارية.

البتراء.. وجهة سياحية تخطف الأنظار

وتُعد مدينة البتراء من أبرز المعالم الأثرية في الأردن، وتشتهر بواجهاتها المنحوتة في الصخور الوردية، إلى جانب تاريخها العريق الذي يجعلها مقصدًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.

وتوفر المدينة مشاهد استثنائية تجمع بين الطبيعة والتاريخ، وهو ما يجعلها وجهة مميزة لمحبي السفر والتصوير واكتشاف الأماكن التراثية.

وجاءت صور نسرين طافش من البتراء لتسلط الضوء على أجواء رحلتها واختيارها لإطلالة تجمع بين العملية والأناقة، في ظهور جديد يبرز اهتمامها بمشاركة جمهورها لحظات من جولاتها وظهورها بإطلالات متنوعة تناسب الأماكن التي تزورها.

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