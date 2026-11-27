كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، كواليس رحيل عبد الله جمعة، لاعب الزمالك السابق ولافيينا الحالي، عن القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللاعب تعرض لصدمة نفسية كبيرة عقب الاستغناء عن خدماته بطريقة غير متوقعة، كما كشف عن تطورات أزمته المالية مع النادي.

وقال طارق رمضان، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن عبد الله جمعة كان يمر بحالة نفسية سيئة للغاية عقب رحيله عن الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر كان مؤسفًا، خاصة أن اللاعب قام بتجديد عقده مع النادي قبل الاستغناء عن خدماته.

وأضاف أن عبد الله جمعة تلقى اتصالات من جانب النادي الأهلي قبل تجديد عقده مع الزمالك، موضحًا أن طريقة الاستغناء عنه من جانب إدارة النادي الأبيض كانت صادمة بالنسبة للاعب.

وأوضح وكيل اللاعبين أن قرار الاستغناء عن عبد الله جمعة جاء قبل 48 ساعة فقط من غلق باب الانتقالات، وهو ما وضع اللاعب في موقف بالغ الصعوبة، خاصة مع اقتراب نهاية فترة القيد وعدم توافر الوقت الكافي للانتقال إلى نادٍ آخر.

وأشار إلى أن اللاعب تأثر نفسيًا بشكل كبير بما حدث، ووصل الأمر إلى رفضه العودة لممارسة كرة القدم، حيث ظل فترة طويلة دون المشاركة في أي مباريات عقب رحيله عن الزمالك.

وتطرق طارق رمضان إلى أزمة المستحقات المالية المتأخرة لعبد الله جمعة لدى الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي بعد مرور عام كامل على رحيله، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية.

وأضاف أن الحكم الصادر لصالح اللاعب ألزم الزمالك بسداد مبلغ يقل عن 7 ملايين جنيه، إلا أن فريقه القانوني تقدم باستئناف على الحكم، نظرًا لأن إجمالي المستحقات المتأخرة للاعب لدى النادي يصل إلى 14 مليون جنيه.

وأكد أن هناك احتمالية لتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، في ظل عدم التوصل إلى حل بشأن الأزمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن مسؤولي الزمالك لم يتواصلوا معهم من أجل تسوية الملف، وأن اللاعب لا يطالب سوى بالحصول على حقوقه المالية المستحقة.

واختتم طارق رمضان تصريحاته بالتأكيد أن عبد الله جمعة يتواجد حاليًا ضمن صفوف نادي لافيينا، الذي ينافس في دوري المحترفين، وبدأ يستعيد أجواء المشاركة في كرة القدم تدريجيًا بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب.