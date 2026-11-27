تسببت عاصفة جوية قوية ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ومنطقة الغرب الأوسط، الخميس، في حدوث فيضانات واسعة وانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، فضلاً عن اضطراب حركة السفر خلال عطلة عيد الشكر، ما دفع السلطات إلى تأجيل موكب عيد الشكر الشهير الذي تنظمه متاجر ميسيز في مدينة نيويورك للمرة الأولى في تاريخه.

عاصفة قوية تضرب أمريكا



ووفقاً لموقع تتبع شركات المرافق الكهربائية PowerOutage.us، انقطعت الكهرباء عن نحو 900 ألف مشترك في منطقتي الغرب الأوسط والشمال الشرقي من الولايات المتحدة، مساء الخميس.



وسجلت ولاية بنسلفانيا أكثر من 200 ألف مشترك انقطعت عنهم الكهرباء، فيما تجاوز العدد 150 ألفاً في ولاية فرجينيا، و100 ألف في ولاية ميزوري.



وبحلول مساء الخميس، تأخرت أكثر من 2000 رحلة جوية من وإلى وجهات أمريكية، وأُلغيت أكثر من 420 رحلة أخرى، وفقاً لبيانات موقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.



وضربت العاصفة مناطق واسعة من الساحل الشرقي بأمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات.

وأعلنت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية مساء الأربعاء، كما أُعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من ولاية نيويورك بقرار من الحاكمة كاثي هوكول.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الرياح في مناطق تمتد من شمال ولاية جورجيا إلى معظم منطقة وسط المحيط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند.



طقس عاصف يثير الفوضى في مدينة نيويورك



قال عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، صباح الخميس، إن فرق الإنقاذ اضطرت إلى إنقاذ شخصين من داخل سيارتيهما بسبب الفيضانات، محذراً السكان من محاولة السير أو ركوب الدراجات أو القيادة عبر المناطق التي غمرتها المياه.



ودعا ممداني السكان إلى الالتزام بإجراءات السلامة، مؤكداً أنه لا توجد وجهة تستحق المخاطرة بسلامتهم من أجل الوصول إليها.



وأفادت وكالة إدارة الطوارئ في مدينة نيويورك بأن المدينة شهدت هطول أمطار تراوحت بين 1.5 و2 بوصة خلال عيد الشكر، فيما وصلت الكميات في بعض المناطق إلى 3 بوصات.



وتسببت ظاهرة المد المرتفع في حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية للمدينة، بما في ذلك أجزاء من جزيرة ستاتن وجزيرة لونج آيلاند.