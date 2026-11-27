توقفت مباراة بشكتاش التركي وهابوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لمدة نحو 30 دقيقة، الخميس، إثر اشتباكات بين الشرطة ومشجعي النادي التركي، بعدما رفعوا لافتة داعمة لفلسطين.

رفع لافتة داعمة لفلسطين



وأُقيمت المباراة على ملعب محايد في مدينة باتومي بجورجيا، وتوقفت في الدقيقة 26، قبل استئنافها مجددًا عقب انتهاء الاضطرابات.



وذكرت هيئة البث التركية هابرتورك أن الشرطة الجورجية استخدمت رذاذ الفلفل ضد مشجعي بشكتاش، الذين رفعوا أيضًا علمًا فلسطينيًا، ما دفع الحكم مورتن كروج إلى إيقاف المباراة، التي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل السلبي دون أهداف.

وفي بيان، اتهم نادي بشكتاش قوات الأمن الجورجية باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد جماهيره قبل المباراة وخلالها.



وذكرت وسائل إعلام تركية، بينها قناة إن تي في، أن الشرطة الجورجية دخلت المدرجات واستخدمت رذاذ الفلفل ضد مشجعي الفريق التركي.



وأدان النادي بشدة استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد جماهيره، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المشجعين الذين تضرروا جراء هذه الأحداث.



وأضاف التقرير أن المشجعين الأتراك رددوا هتافات مناهضة لإسرائيل، فيما تحدث لاعبو بشكتاش ومدير كرة القدم بالنادي أوندر أوزن إلى الجماهير قبل استئناف اللعب، في محاولة لتهدئة الأوضاع.



من جانبه، أدان الاتحاد التركي لكرة القدم طريقة التعامل مع مشجعي بشكتاش، وقال في بيان نشره عبر منصة إكس إن الجماهير تعرضت لسلوك غير مقبول وممارسات تمييزية، مؤكدًا عزمه المطالبة بفتح تحقيق في الواقعة.



وشدد الاتحاد على رفضه التام للممارسات التي تستهدف مشجعي بشكتاش داخل الملعب وخارجه، قبل مباراة الفريق أمام هابوعيل بئر السبع في الدوري الأوروبي وخلالها.



وأكد أن أي ممارسات تتجاهل القيم العالمية للرياضة وكرامة الإنسان والاحترام المتبادل ومبادئ اللعب النظيف، أو تنطوي على التمييز والإقصاء والإخفاقات الأمنية، لا يمكن التسامح معها.



وأضاف الاتحاد أنه لن يلتزم الصمت إزاء هذه التصرفات التي تهدد سلامة الجماهير وتستهدف حقوقها وحرياتها الأساسية، مشيرًا إلى أنه سيتابع القضية حتى نهايتها لضمان التحقيق الكامل في الأحداث وتحديد المسؤولين عنها وفرض العقوبات اللازمة دون تأخير.



كما شدد على ضرورة عدم التستر على ما حدث أو السماح للمسؤولين عن هذه الانتهاكات بالإفلات من المساءلة، مؤكدًا تضامنه الكامل مع نادي بشكتاش وجماهيره.



وأشار الاتحاد إلى أنه سيتخذ خطوات حاسمة على المستويين المحلي والدولي، ولا سيما لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين.