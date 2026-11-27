كلف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد النائب طارق عبد العزيز ، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ بإقامة عزاء مجمع بمقر حزب الوفد بالدقي لضحايا حادث حريق الوراق الأليم تحت عنوان : " عزاء الأمة ببيت الأمة " ، وجاري تحديد موعد العزاء.

وجاري تشكيل اللجان المسؤولة والمعاونة بشكل مبدئي لتجهيز العزاء بالشكل الذي يليق بقدر وقيمة وعراقة حزب الوفد وهي لجنة التنظيم الإداري ولجنة التواصل مع أسر الضحايا وإحضار وتجهيز صور وبانرات لكل متوفي إلى رحمة مولاة وتجهيز وسائل انتقال لتسهيل المشاركة منهم ومن ذويهم،و لجنة التواصل مع الأحزاب والمؤسسات والجهات الراغبة في إيفاد مشاركين ، بالإضافة إلى لجنة الإعلام لتغطية العزاء بالصورة اللائقة.

وتشكل اللجنة من النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ، والنائب أحمد حماد عضو الهيئة العليا ، و النائب إيهاب عبد العظيم عضو الهيئة العليا ، وأحمد أنيس عضو الهيئة العليا والنائبة أمل رمزي عضو الهيئة العليا.