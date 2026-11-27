أعلنت مؤسسة خليفة الدولية للأعمال الإنسانية تبرعها بمبلغ يعادل 25 مليون جنيه مصري، للمساهمة في دعم أسر ضحايا حادث الحريق الذي شهدته مصر، وعلاج المصابين والتخفيف من آثار الحادث، بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.

وقالت المؤسسة، في بيان، اليوم، إنها تابعت ببالغ الحزن والأسى تداعيات حادث الحريق وما خلفه من ضحايا ومصابين، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية طالت العديد من الأسر المصرية.

حريق الطريق الدائري بالوراق

وثمّنت المؤسسة مشاهد التضامن العربي وحملة التبرعات الواسعة التي بادرت إليها شخصيات ومؤسسات مصرية وعربية، معتبرة أن هذه الهبة الإنسانية تجسد قيم الأخوة والتكافل، وتعكس عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمع الشعوب العربية.

وأوضحت أن تبرعها يأتي في إطار مسؤوليتها الإنسانية، ووفاءً لعمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الليبي والمصري، وردًا لجميل المساندة المصرية لمدينة درنة عقب كارثة الفيضان، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف دعم أسر الضحايا والمساهمة في علاج المصابين.

وتقدمت المؤسسة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وإلى مصر، قيادة وشعبًا، مؤكدة أن ما يؤلم مصر يؤلم ليبيا، وأن وقوف الأشقاء إلى جانب بعضهم البعض في أوقات المحن واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون مبادرة خيرية.