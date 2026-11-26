أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن أجهزة الدولة تحركت منذ اللحظات الأولى لحادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، للعمل على إنقاذ المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرًا إلى وجود إصابات متنوعة تشمل الحروق وكسور العظام والجروح.

تنسيق مع مستشفيات الدولة والقوات المسلحة لعلاج مصاب حريق الوراق

وقال وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC»، إن الوزارة تعمل على تسخير جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع تداعيات الحادث، مع التأكد من جاهزية المستشفيات الواقعة في نطاق الحادث لاستقبال المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مع مختلف إمكانات الدولة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي، إلى جانب مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة، خاصة لمرضى الحروق الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية متخصصة.

وأشار عبدالغفار إلى أنه تم نقل أحد مصابي الحروق إلى مستشفى أهل مصر، ومن المقرر الاستعانة بمستشفى الناس لاستقبال وعلاج حالات الحروق، في إطار توزيع المصابين على الجهات الطبية القادرة على التعامل مع طبيعة الإصابات.

وأكد وزير الصحة أن جميع الإمكانات الطبية متوفرة، وأن هناك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن التعامل مع الحالات المصابة وتوفير احتياجاتها العلاجية.

وشدد على أن الدولة تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ المصابين، والتعامل مع الحادث وفق الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن حجم الحادث أثار حالة من الحزن والضيق لدى أكثر من 110 ملايين مواطن.