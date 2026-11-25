تُشكل وظائف وزارة العمل الركيزة الأساسية للسياسة الوطنية للتشغيل وسوق العمل، حيث تُعد المحرك الرئيسي لتنفيذ استراتيجيات الدولة في الحد من البطالة وتنمية العنصر البشري.

ولا يقتصر دور الوزارة على الربط التقليدي بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، بل يمتد لبناء بيئة عمل متكاملة تحقق الحماية الاجتماعية، وتضمن توفير "فرص عمل لائقة ومستقرة" برواتب عادلة وتغطية تأمينية شاملة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والاستثماري، والمشروعات القومية الكبرى.

حيث تواصل وزارة العمل استقبال طلبات المتقدمين لشغل وظائف مجموعة النساجون الشرقيون، إحدى كبرى الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في صناعة السجاد.

التخصصات المطلوب للوظائف وشروطها

تأتي التخصصات المطلوبة للوظائف وشروطها على النحو الآتي:

التخصصات المطلوب للوظائف

1-مساعد نساج

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي، مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة.

2-فني إنتاج

تقبل جميع المؤهلات متوسطة أو فوق المتوسطة، مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة.

3-سائق كلارك

تقبل جميع المؤهلات ما عدا المؤهل العالي، وتتطلب إجادة قيادة المعدات الثقيلة والكلاركات، كما يجب أن يكون حاصل على رخصة المعدات الثقيلة، وإجادة القراءة والكتابة.

جميع المؤهلات

4-فني صيانة كهربائية

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي، مع وجود خبرة سنة على الأقل في الصيانة الكهربائية، مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة.

5-فني صيانة ميكانيكية

تشترط حصول المتقدم على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي، مع خبرة سنة على الأقل في الصيانة الميكانيكية، مع ضرورة إجادة القراءة والكتابة.

المميزات الوظيفية

توفر وظائف مجموعة النساجون الشرقيون عددا من المميزات الوظيفية للمقبولين، وتشمل ما يلي:

- مرتبات وحوافز مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- زيادة سنوية والأرباح السنوية.

مميزات وظائف وزارة العمل

- منح موسمية في «رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، دخول المدارس».

- توفر المواصلات والوجبة.

- فرص الترقي والتطوير الوظيفي.

- توفير رحلات الحج والعمرة.

- توفير رحلات ومصايف.

الأوراق المطلوبة في الوظائف

تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مجموعة النساجون الشرقيون، ما يلي:

-صورة البطاقة الشخصية.

-صورة المؤهل.

وظائف وزارة العمل

-صورة شهادة الموقف من التجنيد.

-صورة شهادة الميلاد.

-نموذج 111 من التأمين الصحي.

-صورة شخصية حديثة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة النساجون الشرقيون

يمكن التقديم على وظائف مجموعة النساجون الشرقيون، من خلال التوجه إلى المنطقة الصناعية الثالثة، العاشر من رمضان، محافظة الشرقية «بمقر الشركة - البوابة الرئيسية»، أو الاستفسار والتواصل على الرقم التالي: 01004612286

موعد التقديم

بدأ التقديم على وظائف مجموعة النساجون الشرقيون بالتعاون مع وزارة العمل أمس الثلاثاء، ويستمر استقبال الطلبات يوميا على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً.