أصدر وزير العمل حسن رداد القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة للدعم الفني للمنظمات النقابية العمالية، في خطوة تستهدف تطوير آليات التواصل المؤسسي مع المنظمات النقابية، وتقديم الدعم القانوني والفني لها، ومساندة العمال الراغبين في تأسيس منظماتهم النقابية، بما يعزز حرية التنظيم النقابي، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويرسخ مبادئ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة العمل نحو بناء علاقة أكثر فاعلية مع المنظمات النقابية العمالية، تقوم على التوجيه والمساندة الفنية والتوعية بالتشريعات المنظمة للعمل النقابي، ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المنظمات والعمال، من خلال آلية مؤسسية دائمة تجمع بين الخبرة القانونية والإدارية والتمثيل النقابي، وتتيح مناقشة الملفات المختلفة بصورة منظمة ومتوازنة.

ونص القرار-الذي أصدره الوزير يوم 20 اكتوبر 2026 ،ونشرته الوقائع المصرية-،على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير العمل أو من يفوضه، وعضوية المستشار القانوني للوزير، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية العمالية، وثلاثة أعضاء من المختصين بالعمل القانوني أو النقابي، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التنوع في الخبرات ويعزز المشاركة النقابية في مناقشة القضايا المرتبطة بالتنظيم النقابي.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنظمات النقابية العمالية، ومساندة العمال الراغبين في تأسيس منظمات نقابية، وبحث الشكاوى المقدمة من ذوي الشأن فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والإيداع وممارسة الأنشطة النقابية، فضلًا عن دراسة المشكلات والتحديات العامة التي تواجه العمل النقابي على المستوى القومي، واقتراح الحلول المناسبة لها.

كما تتولى اللجنة اقتراح برامج تستهدف تعزيز قدرات المنظمات النقابية ورفع الوعي بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته، خاصة في ضوء الأخطاء الشائعة أو المتكررة، بما يسهم في تصحيح الممارسات، وتطوير الأداء النقابي، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي والالتزام بالقانون.

وفي إطار ضمان المتابعة الفنية والإدارية المستمرة، نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية العمالية، وعضوية عناصر قانونية وفنية متخصصة، تتولى مراجعة الطلبات وإعداد التقارير الفنية بشأنها، وتحضير جداول الأعمال، والتنسيق مع الأطراف المعنية، وإعداد محاضر الاجتماعات، بما يدعم كفاءة العمل وسرعة دراسة الموضوعات المعروضة... وضمانًا لانتظام عمل اللجنة واستمرارية دورها، حدد القرار انعقادها بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، كما نص على انعقاد الأمانة الفنية مرة على الأقل شهريًا، مع منح اللجنة صلاحية الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة أو خارجها للاستفادة من الخبرات المتخصصة في دراسة القضايا المطروحة.

ويؤكد القرار حرص وزارة العمل على ترسيخ مفهوم الدعم الفني والتوعية والتوجيه في تعاملها مع المنظمات النقابية، باعتبارها أطرافًا أساسية في منظومة علاقات العمل، وتوفير قنوات مؤسسية واضحة لبحث الشكاوى ومعالجة التحديات، بما يحمي حق التنظيم النقابي، ويعزز الثقة والتعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج.