تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من انتشال جثامين سيدة وابنتيها من أسفل أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط المحافظة، حيث جرى استخراج جثمان الأم مروة فوزي عبد الرحمن، 40 عامًا، وابنتيها شهد أحمد شعبان، 18 عامًا، وجنى أحمد شعبان، 15 عامًا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، عقب انتشال جثامين الضحايا الثلاثة، الذين كانوا أسفل أنقاض العقار الذي شهد انهيارًا مفاجئًا، فيما تواصل الأجهزة المعنية التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار طابقين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار سكني بشارع الوداد المتفرع من شارع ابن مالك بمنطقة العطارين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انهيار الطابقين الثالث والأخير من العقار المكون من 4 طوابق، أثناء وجود عدد من السكان بداخله، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

متابعة ميدانية

في السياق ذاته، تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم حداد، مدير أمن الإسكندرية، تطورات الحادث من موقع العقار، واطلعا على جهود قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية في أعمال البحث ورفع الأنقاض.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين محيط العقار ومنع اقتراب المواطنين، بالتزامن مع استكمال أعمال التعامل مع آثار الانهيار.