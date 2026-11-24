كشف طه علي، فني مزلقان السادات بمحافظة بني سويف، تفاصيل إنقاذ فتاة من أمام القطار، مؤكدًا أنه لم يتردد لحظة في التدخل لإنقاذها، وأن كل تركيزه كان منصبًا على إبعادها عن مسار القطار، موضحا أن طبيعة عمله تعتمد على الرؤية واليقظة التامة ومتابعة حركة القطارات، من خلال الانتباه المستمر يمينًا ويسارًا والتجول في محيط المزلقان لملاحظة أي شخص قد لا ينتبه إلى وجود قطار آخر قادم، مشيرًا إلى أن التدريب المستمر الذي يتلقاه العاملون ساعده على الاستعداد للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وقال علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر قناة “إكسترا نيوز”، إنه رصد اندلاع حريق على بُعد نحو 100 متر من موقعه، بالقرب من موتور وكشك تابع للكهرباء، فسارع إلى إبلاغ مراقب البرج للتواصل مع الحماية المدنية، ثم توجه إلى موقع الحريق مستخدمًا خرطوم مياه ودلوًا لمحاولة السيطرة على النيران وحماية كشك الكهرباء وموتور التحويلة، متابعا أن قوات الحماية المدنية وصلت سريعًا وشاركت في السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن العاملين يخضعون لدورات تدريبية كل 6 أشهر في معهد وردان بالقاهرة، للتدريب على مختلف المواقف الطارئة وكيفية التعامل معها قبل وقوع الكوارث.

وأضاف أن التدريب الذي يتلقاه العاملون يتضمن الاستعداد لمختلف المواقف التي قد تحدث في نطاق العمل، مؤكدًا أن وزير النقل يحرص على تأهيلهم وبذل أقصى جهد في أداء مهامهم، وأنه لا يقصر في توفير متطلبات التدريب والعمل.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتكريمه من وزير النقل، موضحًا أن استدعاءه إلى مقر الوزارة وتكريمه مثّلا له شرفًا كبيرًا، قائلًا إن هذا التكريم شرف لمحافظته وبلده وأصدقائه وأهله.