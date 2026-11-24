عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قال إن: منطقة جرف النصر عانت في السابق من الإرهاب والجيش العراقي بسط سيطرته حاليا عليها لمواجهة ما شهدته المنطقة.



وأضاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لـ"إكسترا نيوز": التحقيقات في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر أدت إلى اتخاذ عقوبات تأديبية وإدارية بحق المتورطين وتقديمهم للجهات القضائية.

وتابع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الدولة العراقية تعمل على تهيئة البنية التحتية في "جرف النصر" لعودة النازحين بصورة منسقة إلى المنطقة.



ولفت المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن الوضع مستقر في البلاد والدولة تسعى إلى مركزية القرارات الأمنية.



