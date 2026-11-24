حدد قانون المحال العامة ، عدة حالات لإلغاء رخصة المحال التجارية ، كما وضع عدة آليات لتصحيح الأوضاع .

في هذا الصدد ، نصت المادة 25 من قانون المحال العامة على أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

إخطار صاحب المحل قبل تنفيذ قرار الإلغاء



و في جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة إن أمكن خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز .

شهر لتصحيح الأوضاع



حدد القانون مهلة لتصحيح الأوضاع في حالات إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من المادة، إذ يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة .