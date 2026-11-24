أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 838 لسنة 2026، بتاريخ 9 يونيو 2026، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 2.16 فدان، بما يعادل 9072 مترًا مربعًا، بالحوض رقم (6) في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لعبد الرؤوف عبد الجليل عوف الأشرم ونصر الدين محمود أمين صالح، لإقامة مشروع سكني بنظام المقابل العيني، مقابل التنازل عن 50% من مساحة الأرض.

وجاء نص القرار كتالي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 838 لسنة 2026 بتاريخ 9/6/2026 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13ب) بمساحة 2٫16 فدان بما يعادل 9072م2 الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لــ (عبد الرؤف عبد الجليل عوف الأشرم/ نصر الدين محمود أمين صالح) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) محمود توفيق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 838 لسنة 2026 بتاريخ 9/6/2026 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (13ب) بمساحة 2٫16 فدان بما يعادل 9072م2 الواقعة بالحوض رقم (6) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لــ (عبد الرؤف عبد الجليل عوف الأشرم/ نصر الدين محمود أمين صالح) لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) .