أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة باستشهاد 3 أشخاص، بينهم طفل، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وتوجهت طواقم الإسعاف إلى موقع الاستهداف في ظل تواصل القصف الميداني بالمنطقة.

خلال ساعات الأمس، أفادت وسائل الإعلام باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء القصف وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ صباح الاثنين وحتى فجر الثلاثاء.

شهدت مدينة خان يونس جنوبي القطاع فجر اليوم الثلاثاء استشهاد فلسطينيَين اثنين وإصابة 5 آخرين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية نقطة للشرطة في منطقة المواصي، بحسب مصدر في مستشفى ناصر.

وفي شمال القطاع، استشهد موظف في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يدعى "عادل سامي الحلو"، إثر استهدافه بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء أداء عمله في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين، هما: "خليل صبحي كحيل 28 عاما، ورائد جمال المصري 38 عاما، وأحمد الزهارنة 27 عاما"، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة إسرائيلية مركبة مدنية بالقرب من دوار أنصار غربي المدينة.

كما استشهد فلسطينيان هما: "أيمن زياد صالحة وعمه عزالدين حامد صالحة"، إثر استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من برج الأندلس في حي الكرامة بمدينة غزة.

وتزامنت هذه الهجمات مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه مناطق شرقي مخيم البريج ومدينة غزة، وإصابة امرأة قرب مدخل المخيم، فضلاً عن قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من دير البلح ومدينة غزة.

في شمال القطاع، فجّرت القوات الإسرائيلية عدة مبان في المناطق الغربية من بلدة بيت لاهيا، فيما استهدفت طائرات مسيرة سطح منزل يعود لعائلة فرحات في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، وسط تواصل سقوط الشهداء والجرحى رغم الترتيبات المعلنة لوقف إطلاق النار.