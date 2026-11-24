تسعى فرقة "إيبيك بلايرز" المسرحية الأمريكية، إلى تغيير الصورة النمطية للممثلين ذوي الإعاقات والاختلافات العصبية، من خلال منحهم فرصا احترافية لأداء أدوار متنوعة ومعقدة، بدلا من حصرهم في شخصيات نمطية ترتبط بإعاقاتهم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

ويرصد التقرير تجربة الفرقة، التي أسستها أوبري ثيرين عام 2016، من خلال استعداداتها لتقديم مسرحية "الحادث الغريب للكلب في الليل"، بمشاركة 16 ممثلا من ذوي الاختلافات العصبية، في عرض يستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل على مسرح "ميزانين" بنيويورك التابع لمؤسسة A.R.T./New York.

ويشير التقرير إلى أن عددا من الممثلين المشاركين في العرض مروا بتجارب من التهميش والاستبعاد، سواء خلال دراستهم أو محاولاتهم الأولى للعمل في المسرح. فالممثل كلاي هيدن، البالغ 44 عاما، ابتعد عن خشبة المسرح 13 عاما، بعدما تراجعت ثقته بنفسه نتيجة صعوبات واجهها في بيئة العمل الفني. أما جيرارد رايلي، البالغ 39 عاما، فقد واجه صعوبة في الحصول على أدوار بسبب التأتأة الشديدة، التي تكاد تختفي عندما يقف على المسرح.

ويضم العرض ممثلين لديهم أشكال مختلفة من التوحد واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ويؤكد القائمون على الفرقة أن عملها لا يندرج تحت الرعاية الخيرية أو العلاج بالدراما، بل يقوم على معايير العمل المسرحي الاحترافي، بدءا من اختبارات الأداء والاستعداد للبروفات، وصولا إلى الالتزام بمتطلبات الإنتاج والحصول على أجر مقابل المشاركة.

وتتقاضى الفرقة نحو 2250 دولارا لكل ممثل عن مشاركته في العرض، فيما تبلغ ميزانية إنتاج المسرحية 230 ألف دولار، وهو مبلغ يمثل تحديا لمؤسسة غير ربحية صغيرة، لكنه يتيح تقديم إنتاج فني متكامل يوفر للممثلين الدعم اللازم.

وتقول ثيرين إن الممثلين لا يريدون أن يقتصر حضورهم على أدوار نمطية من قبيل "الشخصية المعاقة رقم 1"، أو الشخصيات التي تستثير الشفقة، بل يطمحون إلى أداء أدوار رئيسية مثل هاملت، أو شخصية مارك في مسرحية "رينت"، مؤكدة أن وجود إعاقة لا يتعارض مع امتلاك الموهبة الفنية.

ويصف التقرير اختيار مسرحية "الحادث الغريب للكلب في الليل" بأنه اختبار مهم لتجربة الفرقة، إذ تدور حول كريستوفر بون، وهو مراهق يبلغ 15 عاما من ذوي الاختلافات العصبية، يحقق في مقتل كلب جاره واختفاء والدته. ويؤدي دور البطولة دومينيك ماسترودوناتو.

ورغم أن المسرحية حققت نجاحا في لندن عام 2012 وعلى مسارح برودواي عام 2014، فإن الشخصية الرئيسية تستند إلى عدد من الصور النمطية المرتبطة بالتوحد، مثل التفوق في الرياضيات، والنفور من اللمس، وصعوبة فهم الاستعارات وتفسير نوايا الآخرين.

لكن ثيرين قررت، بحسب التقرير، استعادة العمل وتقديمه برؤية مختلفة، مستفيدة من خبرات الممثلين أنفسهم. وشجعته على توظيف سلوكياته الطبيعية في التعامل مع التوتر، بدلا من المبالغة في تصويرها كما يحدث أحيانا في العروض التقليدية، ما أضفى على الشخصية قدرا أكبر من الواقعية والعمق.

ولم تقتصر آثار مشاركة الممثلين ذوي الاختلافات العصبية على تجسيد شخصية كريستوفر، بل امتدت إلى الشخصيات الأخرى. فقد استعاد هيدن، الذي يؤدي دور والد كريستوفر، بعض ملامح طفولته وتجربة والديه في التعامل معه، وهو ما أتاح له تقديم الشخصية من زاوية مختلفة.

ويرى كاتب المسرحية سايمون ستيفنز، أن فتح النقاش حول أشكال الاختلاف العصبي كان أحد أهداف العمل منذ البداية، لكن هذه النقاشات لا تتوقف عند العروض الأولى، بل تتعمق مع كل إعادة تقديم للعمل، مثل تجربة "إيبيك بلايرز".

ولا تكون التحديات التي تواجه الممثلين ذوي الاختلافات العصبية دائما ظاهرة، فبعضهم يجد صعوبة في استيعاب التعليمات الشفهية، أو التعامل مع تنسيق النصوص المسرحية، فيما يشعر آخرون بالقلق من الإيقاع السريع للبروفات، أو يتأثرون بالأصوات المرتفعة والروائح القوية والمساحات الضيقة خلف الكواليس.

وللتعامل مع هذه الاحتياجات، توفر الفرقة فريق دعم من ثلاثة أشخاص يساعد الممثلين على تجاوز العقبات التي قد تؤثر في أدائهم وحياتهم اليومية. ويشمل ذلك إعادة تنسيق النصوص بخطوط أكبر، وإعداد إرشادات مبسطة لحركة الدخول والخروج، وتقديم الدعم النفسي والتوجيه المتعلق بالصحة والرفاهية.

كما تعتمد الفرقة فترات بروفات أطول من المعتاد، بما يراعي احتياجات الممثلين وظروف عملهم خارج المسرح، وتوفر بيئة تتسم بالمرونة والتفهم، بعيدا عن الضغوط والممارسات القاسية التي قد تسود في بعض الفرق المسرحية.

وينقل التقرير عن هيدن قوله: "إن جدول العمل الممتد والأجواء الداعمة ساعداه على تخفيف القلق والتوقف عن إخفاء اختلافه العصبي"، مضيفا أنه استطاع للمرة الأولى منذ سنوات استعادة إحساسه بمتعة الوقوف على خشبة المسرح.

ويخلص التقرير إلى أن التجربة تطرح سؤالا يتجاوز قدرة الممثلين ذوي الاختلافات العصبية على النجاح في بيئة المسرح التقليدية، إلى التساؤل عن سبب اضطرارهم أصلا إلى التكيف مع بيئة عمل لا تراعي اختلافاتهم، بدلا من تهيئة هذه البيئة لتكون أكثر شمولا واستيعابا للجميع.