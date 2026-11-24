بدأت إدارة النادي الأهلي تحركاتها لإعادة ترتيب الأوراق داخل الفريق الأول لكرة القدم عقب توجيه الشكر رسميًا إلى المغربي الحسين عموتة المدير الفني السابق بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري لتفتح القلعة الحمراء واحدًا من أهم الملفات التي تنتظر الحسم خلال الساعات المقبلة وهو هوية المدير الفني الجديد.

ورغم أن قرار رحيل عموتة جاء سريعًا عقب مواجهة بيراميدز فإن اختيار خليفته يبدو أكثر تعقيدًا في ظل تعدد الأسماء المطروحة واختلاف الخيارات المتاحة أمام الإدارة بين مدرب أجنبي يمتلك خبرة في الكرة المصرية وأسماء مصرية سبق لها العمل داخل الأهلي وتعرف طبيعة النادي وضغوط المنافسة إلى جانب إمكانية الاستعانة بأحد أبناء المنظومة لتولي المسؤولية خلال المرحلة الانتقالية.

وتحركت إدارة الأهلي من خلال ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمكلفين بالإشراف على ملف الكرة لدراسة البدائل المطروحة على أن يتم عرض الأسماء المرشحة ومناقشة التصورات الفنية قبل الاستقرار على القرار النهائي في ظل رغبة الإدارة في عدم إهدار المزيد من الوقت بعد انتهاء تجربة المدرب المغربي.

وتضم قائمة الأسماء المتداولة ستة مرشحين يأتي في مقدمتهم: الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز بينما تظهر أسماء عماد النحاس وحسام البدري ومحمد شوقي ومحمد يوسف وسامي قمصان ضمن الخيارات المرتبطة بمستقبل القيادة الفنية للفريق.

يورتشيتش.. اسم أجنبي على رأس الترشيحات رغم ارتباطه ببیراميدز

يتصدر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الأسماء الأجنبية التي طُرحت داخل أروقة الأهلي لخلافة الحسين عموتة بعدما ظهر اسمه ضمن المقترحات التي تداولها عدد من أعضاء مجلس الإدارة خلال مناقشة مستقبل الجهاز الفني.

ويأتي طرح اسم يورتشيتش في توقيت لافت خاصة أنه يقود أحد أبرز المنافسين للأهلي على البطولات المحلية كما أن خسارة الفريق الأحمر أمام بيراميدز في المواجهة الأخيرة جعلت اسم المدرب الكرواتي حاضرًا بقوة في النقاشات المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

ويمثل ارتباط يورتشيتش الحالي ببیراميدز أحد الملفات التي تحتاج إلى دراسة قبل الانتقال من مرحلة الترشيحات إلى المفاوضات الرسمية إذ يتطلب الأمر معرفة موقف ناديه من رحيله إلى جانب موقف المدرب نفسه من خوض تجربة جديدة داخل أحد أكبر أندية القارة الأفريقية.

ويبقى طرح اسمه مؤشرًا على أن خيار المدرب الأجنبي لا يزال حاضرًا بقوة في حسابات الأهلي رغم وجود اتجاه آخر يفضل الاستعانة بمدرب مصري يمتلك معرفة سابقة بالقلعة الحمراء.

عماد النحاس.. خبرة الأهلي وتجربة الوحدات الأردني

يظهر عماد النحاس المدير الفني لفريق الوحدات الأردني ضمن الأسماء المصرية المطروحة لخلافة عموتة مستفيدًا من تجربته السابقة داخل الأهلي ومعرفته بطبيعة العمل في النادي فضلًا عن محطاته التدريبية المختلفة في الكرة المصرية.

ويمتلك النحاس خلفية عن الأجواء المحيطة بالفريق سواء من حيث طبيعة المنافسة أو حجم الضغوط الجماهيرية والإعلامية وهو ما يجعله ضمن الخيارات التي يمكن أن تفكر فيها الإدارة حال الاتجاه إلى مدرب مصري يعرف متطلبات العمل داخل القلعة الحمراء.

لكن ارتباطه الحالي بتدريب الوحدات الأردني يفرض ضرورة حسم موقفه التعاقدي قبل الدخول في أي تحرك رسمي كما سيكون من المهم تحديد التصور الخاص بالجهاز المعاون والصلاحيات الفنية حال الاستقرار على اسمه.

حسام البدري.. العودة إلى الأهلي بعد تجارب محلية وعربية

يعود اسم حسام البدري إلى دائرة الترشيحات باعتباره أحد المدربين الذين يمتلكون تاريخًا سابقًا مع الأهلي بعدما تولى قيادة الفريق في أكثر من مرحلة وحقق معه عددًا من البطولات إلى جانب خبراته التدريبية في الكرة المصرية والأفريقية والعربية.

ويتولى البدري حاليًا القيادة الفنية لفريق الأهلي طرابلس الليبي وهو ما يجعل مسألة عودته مرتبطة بموقفه التعاقدي وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع ناديه الحالي فضلًا عن التفاصيل المالية الخاصة بإنهاء ارتباطه.

ويمثل البدري خيارًا يحمل معرفة مسبقة بتفاصيل الأهلي ولا يحتاج إلى فترة طويلة للتعرف على طبيعة النادي ومتطلبات المنافسة لكنه يظل اسمًا ضمن الخيارات المتداولة التي تحتاج إلى تحرك رسمي حال اتخاذ قرار بالاعتماد على مدرب مصري صاحب تجربة سابقة مع الفريق.

محمد شوقي.. هل يمنح الأهلي الفرصة لأحد أبنائه؟

يدخل محمد شوقي المدير الفني لفريق زد ضمن الأسماء التي ارتبطت بترشيحات تدريب الأهلي في ظل علاقته السابقة بالنادي وعمله داخل المنظومة الحمراء خلال فترات مختلفة إلى جانب تجربته الحالية في القيادة الفنية.

ويمثل شوقي نموذجًا مختلفًا في قائمة المرشحين إذ يجمع بين الانتماء السابق للأهلي وخوض تجربة تدريبية خارج النادي وهو ما يضعه ضمن الأسماء التي يمكن مناقشتها إذا اتجهت الإدارة إلى منح الفرصة لمدرب مصري من أبناء القلعة الحمراء.

لكن توليه المهمة سيحتاج إلى حسم عدد من التفاصيل أبرزها موقفه من الاستمرار مع زد وطبيعة الجهاز المعاون الذي سيعمل معه ومدى الصلاحيات التي سيحصل عليها في إدارة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

محمد يوسف.. ورقة داخلية للحل المؤقت

يبرز محمد يوسف رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ضمن الخيارات التي يمكن الاستعانة بها في حال رغبت الإدارة في إجراء تغيير سريع على مقعد المدير الفني خصوصًا أنه يمتلك خبرات سابقة داخل الفريق سواء على مستوى القيادة الفنية أو العمل الإداري.

وتكمن أهمية اسم يوسف في كونه أحد أبناء المنظومة الحالية ويعرف تفاصيل النادي واللاعبين وطبيعة العمل داخل قطاع الكرة وهو ما قد يجعله خيارًا مطروحًا لتولي المسؤولية بصورة مؤقتة إذا احتاجت الإدارة إلى فترة إضافية لدراسة ملفات المدربين الأجانب.

ولا يرتبط طرح اسمه بالضرورة بتوليه المهمة بشكل دائم وإنما يمكن أن يكون أحد الحلول الانتقالية التي تضمن استمرار العمل الفني دون حدوث ارتباك داخل الفريق لحين التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدير الفني الجديد.

سامي قمصان.. خبرة داخل غرفة ملابس الأهلي

يأتي سامي قمصان المدير الفني للمقاولون العرب ضمن الأسماء التي يمكن أن تدخل حسابات الأهلي في ظل عمله السابق ضمن الأجهزة الفنية للفريق ومعرفته بعدد كبير من اللاعبين وتفاصيل المنظومة الحمراء.

ويمتلك قمصان تجربة طويلة داخل الأهلي بعدما عمل مساعدًا في الأجهزة الفنية السابقة وشارك في مراحل شهدت منافسات محلية وقارية وهو ما يمنحه معرفة بطبيعة الضغوط ومتطلبات العمل داخل النادي.

ويختلف خيار قمصان عن بقية المرشحين في كونه يرتبط بصورة مباشرة بالمنظومة الفنية السابقة للأهلي الأمر الذي قد يساعد على تسهيل عملية الانتقال في حال قررت الإدارة الاعتماد على مدرب يعرف الفريق بالفعل بدلًا من البدء في مشروع فني جديد يحتاج إلى وقت للتأقلم.

لكن ارتباطه الحالي بالمقاولون العرب يظل أحد الملفات التي تحتاج إلى الحسم حال تطور الترشيح إلى مفاوضات رسمية.