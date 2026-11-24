أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية يوم الثلاثاء أن درجات الحرارة ستنخفض غداً، مع تساقط الأمطار على طول المناطق الساحلية وفي الشمال.

الفيضانات تهدد إسرائيل

وأوضحت الأرصاد الإسرائيلية في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن مع بداية الأسبوع المقبل، سيعود فصل الشتاء بقوة، ومن المرجح أن يستمر لفترة طويلة، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الأرصاد الجوية الإسرائيلية إلى أن الأمطار ستبدأ في الهطول يوم الاثنين، بدءاً من المناطق الجنوبية على الأرجح، مع احتمال حدوث فيضانات.

وأضافت أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي شتوي، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار واسعة النطاق في المنطقتين الشمالية والوسطى.

وتجدر الإشارة إلى أن منتصف الأسبوع المقبل يقع خارج النطاق الزمني للتوقعات الدقيقة في الوقت الراهن، لذا لا تزال احتمالية حدوث تغييرات في هذه التوقعات قائمة.