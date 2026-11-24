لقي أربعة طلاب على الأقل حتفهم فيما أصيب نحو 35 آخرين إثر اصطدام شاحنة بحافلة اليوم الثلاثاء على طريق "أجرا - لكناو" السريع في مقاطعة "كانواج" بولاية "أتر براديش" الهندية.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من مدينة "أجرا" متجهة إلى مدينة "كوشامبي" عائدة من رحلة ترفيهية.. مشيرة إلى أن قوات الشرطة وفرق الإنقاذ هرعت على الفور إلى موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج.. فيما فتحت الشرطة تحقيقا من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.