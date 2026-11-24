شن محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا على أداء لاعبي الفريق الأحمر، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، منتقدًا غياب الحلول الهجومية وعدم استغلال الكرات الثابتة.

وقال محمد بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي ظهروا بصورة سيئة خلال مواجهة بيراميدز، ولم يتمكنوا من تنفيذ أبسط الجمل الهجومية أو بناء هجمات منظمة.

وأضاف: «أنت النهاردة مش عارف تباصي كورة ولا تطلع بهجمة، أنت بيجيلك كور ثابتة، بتديها طويلة في إيد الشناوي، وبتلعبها في المدرجات، وبتتشال من على القريبة، يا عم اديني حتى حاجة في الكور الثابتة».

وانتقد بركات تعامل لاعبي الأهلي مع الكرات الثابتة، مؤكدًا غياب الأفكار والحلول التي يمكن من خلالها تشكيل خطورة على مرمى المنافس، في ظل العجز عن بناء الهجمات والوصول إلى مرمى بيراميدز بشكل مؤثر.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وواصل بيراميدز انتصاراته بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، خلف الزمالك صاحب الـ22 نقطة، بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف.

وسجل كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، سددها بنجاح على يمين مصطفى شوبير حارس الأهلي، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، في محاولة لتجاوز خسارة بيراميدز واستعادة الانتصارات.