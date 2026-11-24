أكد دودو الجباس، لاعب نادي بيراميدز، أن الروح القتالية والثقة كانتا من أبرز أسباب تحقيق الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الجباس، خلال تصريحاته عبر قناة صدى البلد، إن لاعبي بيراميدز خاضوا اللقاء بشخصيتهم المعتادة، وكان هدفهم فرض أسلوب لعبهم رغم قوة المنافس وحجم جماهيريته، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي استعد جيدا للمواجهة ودرس الأهلي قبل المباراة.

وأضاف الجباس أن بيراميدز نجح في مواجهة الأهلي من خلال الانتشار الجيد داخل الملعب والسيطرة على مجريات اللعب، مؤكدًا أن اللاعبين تمسكوا بطريقتهم وشخصيتهم طوال اللقاء.

كما كشف أن مصطفى فتحي كان يعاني من إصابة قبل المباراة، لكنه شارك وقدم أداءً طيبا خلال المواجهة وسجل الهدف الثاني.