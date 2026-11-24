كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ملامح تحركات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في استعادة العناصر المصابة، قبل تحديد الاحتياجات النهائية للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورت» مع الإعلامي أمير هشام، إن بيراميدز يتمنى استعادة خدمات الثنائي أحمد نذير بوعلي ومحمد حمدي، خلال مطلع الشهر المقبل، بعد تعافيهما من الإصابات، مشيرًا إلى أن عودتهما ستمثل إضافة مهمة للفريق.

وأضاف المدير الرياضي أن إدارة النادي ستعقد جلسة مع رولاني موكوينا لتحديد احتياجات الفريق، وحسم موقف الصفقات الجديدة، وفقًا للرؤية الفنية للمدرب.

وأوضح أن بيراميدز يراقب عددًا من اللاعبين الشباب، وأن النادي لن يتردد في التحرك للتعاقد مع أي لاعب يمتلك إمكانات مميزة ويمكنه تقديم الإضافة للفريق.

وشدد هاني سعيد على أن معيار التعاقد مع أي لاعب هو مدى حاجة الفريق إلى خدماته، وليس النادي الذي ينتمي إليه أو موقفه التعاقدي، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق على جميع اللاعبين، سواء كانوا في الأهلي أو أي نادٍ آخر.

وفيما يتعلق بإمكانية تدعيم مركز الظهير الأيمن، أكد المدير الرياضي لبيراميدز أن الفريق لا يحتاج إلى التعاقد مع لاعب جديد في هذا المركز، في ظل امتلاكه محمد الشيبي، إلى جانب خالد عوض الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.