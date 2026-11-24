تترقب جماهير كرة القدم الإفريقية صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، اليوم الثلاثاء، بشأن الأزمة المثيرة للجدل حول هوية بطل النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي جمعت بين منتخبي المغرب والسنغال في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط خلال شهر يناير الماضي.

وتتجه الأنظار إلى مدينة لوزان السويسرية، حيث تستعد المحكمة الرياضية لحسم النزاع القانوني بين الاتحادين المغربي والسنغالي، في واحدة من أبرز القضايا التي شهدتها الكرة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، بعدما تصاعدت الأزمة عقب الأحداث التي صاحبت المباراة النهائية.

تفاصيل أزمة نهائي المغرب والسنغال

وشهدت المباراة النهائية أحداثًا استثنائية، بعدما اعترض لاعبو المنتخب السنغالي على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو ما دفع لاعبي السنغال إلى مغادرة أرض الملعب احتجاجًا على القرار، قبل أن يتدخل ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة واستكمال اللقاء.

ونجح المنتخب السنغالي في نهاية المطاف في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، ليحتفل بالتتويج باللقب، إلا أن الأزمة لم تنته عند هذا الحد.

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتبار المنتخب السنغالي خاسرًا للمباراة، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، مع اعتماد فوز المغرب بنتيجة 3-0 بسبب الانسحاب ومغادرة الملعب.

من جانبه، تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستئناف رسمي في 25 مارس الماضي أمام محكمة التحكيم الرياضي، مطالبًا بإلغاء قرار لجنة الاستئناف والاعتراف بأحقية منتخب بلاده في التتويج بالبطولة.

3 سيناريوهات تحسم بطل كأس أمم إفريقيا

ووفقًا لما كشف عنه موقع «لو كوتيديان» السنغالي، جرى تعيين هيئة مكونة من ثلاثة محكمين للنظر في القضية، وهم البروفيسور جيرالد سيمون رئيسًا للهيئة، بمساعدة لويجي فوماغالي وأولريش هاس، مع الاتفاق على إجراء المحاكمة باللغة الفرنسية.

وتتمثل السيناريوهات المطروحة أمام المحكمة في ثلاثة احتمالات؛ أولها تأييد قرار الاتحاد الإفريقي وتثبيت تتويج المغرب باللقب بنتيجة 3-0، وثانيها إلغاء القرار ومنح البطولة للمنتخب السنغالي، أما الاحتمال الثالث فيتمثل في إلغاء القرار وإعادة القضية إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لإعادة النظر فيها.

وبذلك، ينتظر الشارع الرياضي الإفريقي القرار النهائي الذي سيضع حدًا للجدل المستمر، ويحسم بشكل قانوني هوية بطل كأس الأمم الإفريقية في ظل تمسك كل طرف بأحقيته في اللقب