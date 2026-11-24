ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من أحد الأشخاص حول حكم وضع والدته الزرع على القبر، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا.

وأوضحت لجنة الفتوى أن وضع الزرع على القبور له أصل في السنة النبوية، مستشهدة بما ورد عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- مر بقبرين، فسمع صوت شخصين يعذبان، فقال إنهما يعذبان بسبب ذنوب، موضحًا أن أحدهما لم يكن يستتر من بوله، بينما كان الآخر يسعى بالنميمة بين الناس.

وأضافت الرواية أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أخذ جريدة نخلة رطبة، وشقها نصفين، ثم وضع جزءًا على كل قبر، وعندما سأله الصحابة عن سبب ذلك، قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا»، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري برقم 1361.

وفي السياق ذاته، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يُستحب غرس النباتات الخضراء، مثل الصبار والنخيل، بجوار القبور، مشيرًا إلى ورود ما يفيد بأن ذلك قد يكون سببًا في تخفيف العذاب عن الميت ما دامت النباتات رطبة، باعتبارها تسبح الله- عز وجل-.

واستشهد ممدوح بالحديث النبوي الوارد عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، بشأن وضع النبي- صلى الله عليه وسلم- جريدتين رطبتين على القبرين، موضحًا أن الواقعة تمثل أصلًا استند إليه بعض العلماء في القول باستحباب وضع الزرع الأخضر على القبور.

وأشار إلى أن الصحابي بريدة بن الحصيب- رضي الله عنه-، أوصى بأن توضع جريدتان في قبره، بعدما بلغه ما فعله النبي- صلى الله عليه وسلم- مع صاحبي القبرين، وهو ما يدل على أنه فهم الحديث على وجه العموم، ولم يعتبر الواقعة خاصة بالرجلين اللذين ورد ذكرهما في الحديث.