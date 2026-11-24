تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن المستوى التحكيمي خلال مواجهة الأهلي، التي انتهت بفوز فريقه، مؤكدًا عدم وجود أي تحفظات لدى النادي على أداء الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورت» مع الإعلامي أمير هشام، إن الحكم قدم أداءً جيدًا خلال المباراة، ولم تكن هناك اعتراضات أو تحفظات من جانب بيراميدز على إدارته للقاء.

وأضاف أن النادي كان يعلم أن بارتون حكم دولي مصنف، وسبق له إدارة مباريات في بطولة كأس العالم 2026.

وعن طموحات بيراميدز خلال الموسم الحالي، أكد المدير الرياضي أن جميع البطولات تمثل أهمية كبيرة للنادي، مشددًا على أن التتويج بلقب الدوري المصري يأتي ضمن أبرز أهداف الإدارة، خاصة أن النادي لم يسبق له الفوز بالبطولة المحلية.

وأوضح هاني سعيد أن الفوز على الأهلي كان مهمًا للغاية، لكنه لم يكن كافيًا لحسم المنافسة، مشيرًا إلى أنه شعر بالقلق رغم تقدم فريقه بهدفين دون رد، بسبب قوة الأهلي وقدرته على العودة في أي وقت.

وشدد على أن الأهلي والزمالك سيظلان منافسين لبيراميدز في سباق الدوري، وأن الفوارق الحالية في جدول الترتيب لا تضمن حسم اللقب، في ظل طول مشوار المسابقة وكثرة المباريات المتبقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تعامل اللاعبين مع الفوز باعتباره خطوة في طريق المنافسة على البطولة، وليس إنجازًا نهائيًا، مطالبًا الجميع بمواصلة التركيز وعدم الانشغال بالاحتفال بالانتصار على الأهلي.