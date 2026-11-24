استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نسبيًا خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وسط تقارب في أسعار الشراء والبيع المعلنة لدى عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، وسجل في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في إطار التحركات السعرية المسجلة داخل البنوك المصرية، مع وجود اختلافات محدودة بين أسعار شراء العملة الأمريكية وبيعها من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة أسعار الصرف المعلنة في المؤسسات المصرفية المختلفة أمرًا مهمًا للراغبين في معرفة أحدث مستويات الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

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كم سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026؟

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، فيما سجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

وتوضح الأسعار المعلنة وجود تقارب بين مستويات تداول الدولار في البنوك التي شملتها الأسعار الواردة، مع اختلافات محدودة في أسعار البيع والشراء، إذ سجل البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء بلغ 54.30 جنيه، بينما ارتفع سعر الشراء في بنك قناة السويس إلى 54.35 جنيه.

أما على مستوى أسعار البيع، فقد سجل البنك المركزي المصري 54.44 جنيه، مقابل 54.40 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما بلغ سعر البيع في بنك قناة السويس 54.45 جنيه.

ما سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 نحو 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة خلال بداية التعاملات.

ويعكس السعر المسجل في البنك المركزي المصري أحد المستويات المعلنة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه، إذ يمثل سعر الشراء 54.30 جنيه، بينما يبلغ سعر البيع 54.44 جنيه، بفارق 14 قرشًا بين السعرين.

وتأتي متابعة سعر الدولار في البنك المركزي ضمن اهتمامات الباحثين عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف الأسعار المعلنة بين البنوك والمؤسسات المصرفية، وهو ما يجعل معرفة سعر الشراء وسعر البيع بصورة منفصلة أمرًا ضروريًا عند متابعة تطورات سوق الصرف.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 نحو 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، خلال بداية التعاملات.

ويأتي سعر الدولار في البنك الأهلي المصري متطابقًا مع السعر المعلن في بنك مصر على مستوى الشراء والبيع، حيث سجلت العملة الأمريكية 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع في البنكين.

ويعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري من الأسعار التي تحظى باهتمام الباحثين عن تحديثات أسعار الصرف اليومية، ولذلك تظل متابعة سعري الشراء والبيع معًا ضرورية لمعرفة القيمة المعلنة للعملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء؟

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 نحو 54.30 جنيه للشراء، مقابل 54.40 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة خلال تعاملات بداية اليوم.

ويتطابق سعر الدولار في بنك مصر مع نظيره المعلن في البنك الأهلي المصري، سواء بالنسبة إلى سعر الشراء أو سعر البيع، إذ بلغ سعر شراء الدولار 54.30 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 54.40 جنيه.

ويأتي هذا التقارب ضمن أبرز ملامح أسعار الدولار المعلنة في البنوك التي يتناولها التقرير، حيث تتساوى الأسعار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما تختلف بصورة محدودة عن الأسعار المسجلة في البنك المركزي المصري وبنك قناة السويس.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 إلى 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

وبذلك سجل بنك قناة السويس أعلى سعر شراء للدولار بين البنوك الأربعة الواردة في التقرير، كما سجل أعلى سعر بيع للعملة الأمريكية، مقارنة بالأسعار المعلنة في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس 54.35 جنيه، مقابل 54.30 جنيه في البنوك الثلاثة الآتية وهي البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما وصل سعر البيع إلى 54.45 جنيه، مقارنة بـ54.44 جنيه في البنك المركزي المصري و54.40 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ما الفرق بين سعر الدولار للشراء والبيع اليوم؟

تظهر الأسعار المعلنة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 اختلافًا بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه داخل البنوك الأربعة، إذ بلغ الفارق بين السعرين 14 قرشًا في البنك المركزي المصري، و10 قروش في البنك الأهلي المصري، و10 قروش في بنك مصر، و10 قروش في بنك قناة السويس.

وتساعد معرفة سعري الشراء والبيع على تكوين صورة واضحة عن أسعار الدولار المعلنة في كل بنك، بدلًا من الاكتفاء برقم واحد لا يوضح طبيعة السعر، ولذلك ينبغي الانتباه إلى تحديد ما إذا كان السعر المعلن خاصًا بشراء الدولار أم بيعه عند متابعة تحديثات أسعار العملات.

هل تختلف أسعار الدولار بين البنوك المصرية اليوم؟

نعم، تظهر الأسعار المعلنة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 اختلافات محدودة بين البنوك الأربعة، فعلى مستوى الشراء سجل البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.30 جنيه، مقابل 54.35 جنيه في بنك قناة السويس.

أما بالنسبة إلى سعر البيع، فقد بلغ 54.40 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و54.44 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما سجل 54.45 جنيه في بنك قناة السويس.

وبوجه عام، سجل الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم، مع استمرار وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع المعلنة في البنوك محل المتابعة.

ملخص سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

توضح الأسعار المعلنة الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ 54.30 جنيه للشراء و54.44 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، ووصل في بنك مصر إلى 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك قناة السويس 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.

وتظل هذه الأسعار هي المستويات الواردة في بيانات بداية التعاملات التي يتناولها التقرير، مع ضرورة التمييز بين سعر الشراء وسعر البيع عند المقارنة بين البنوك المختلفة، للحصول على صورة دقيقة عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.