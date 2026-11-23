أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع تأشيرات الدخول بين العراق ومصر، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين وتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزيدي والسيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، عقب مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الزيدي أن الاتفاق على رفع التأشيرات يعكس طبيعة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية العراقية لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تمتد إلى الشعبين والروابط الحضارية والإنسانية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "علاقة مصر بالعراق كعلاقة الروح بالجسد لا يمكن فصلها، ولذلك تم رفع تأشيرة الفيزا بين البلدين لكي يتواصل أبناء الحضارتين ويتبادلوا آراءهم من خلال الزيارات والعمل المشترك".