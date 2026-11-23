سلط الإعلامي أحمد موسى، الضوء على واقعة إغراق زورق أوكراني سفينة حربية روسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحادثة أعادت إلى الأذهان واحدة من أبرز العمليات البحرية في التاريخ العسكري المصري.

وقال أحمد موسى، عبر فضائية «صدى البلد»، إن العالم يدرس اليوم كيف تمكن زورق أوكراني من إغراق سفينة حربية روسية في ليبيا، مستحضرًا ذكرى إغراق اللانش المصري للمدمرة الإسرائيلية «إيلات» يوم 21 أكتوبر 1967.

وأشار إلى أن العملية المصرية شكلت علامة بارزة في تاريخ المواجهات البحرية، وأثبتت قدرة الزوارق الصغيرة على إلحاق خسائر كبيرة بالسفن الحربية.