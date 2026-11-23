أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلًا واسعًا بعد نشر صورة معدّلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، يظهر فيها جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، في مشهد ساخر يحمل حمالة صدر حمراء.

وذكرت تقارير صحفية، أن الصورة استوحت اللقطة الشهيرة لترامب عقب محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا عام 2024، والتي ظهر فيها رافعا قبضته في الهواء.

وجرى تعديل الصورة لاستبدال وجه ترامب بوجه جينسن هوانغ، مع تغيير القبضة المرفوعة لتظهر في يد هوانغ حمالة صدر حمراء، في معالجة ساخرة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولم يتضح من منشور الرئيس الامريكي، الدافع وراء اختيار هوانغ تحديدا لهذه الصورة، التي أعادت تسليط الضوء على استخدام ترامب للصور المعدلة والذكاء الاصطناعي في منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي.