يثير بيع شقة الزوجية تساؤلات قانونية عديدة، خاصة بشأن مدى أحقية الزوج في التصرف بالبيع دون موافقة الزوجة، وما إذا كان مجرد إقامة الزوجة في الشقة يمنحها حق الاعتراض على البيع أو يمنع انتقال ملكية العقار إلى مشترٍ جديد.

ويحدد القانون المدني المصري القواعد المنظمة لحق الملكية والتصرف في العقارات، بينما تنظم قوانين الأحوال الشخصية بعض الحقوق المرتبطة بمسكن الزوجية ومسكن الحضانة، وهو ما يستلزم التفرقة بين ملكية الشقة وحق الإقامة فيها.

هل يجوز للزوج بيع شقة الزوجية دون موافقة الزوجة؟

نعم، يجوز للزوج بيع شقة الزوجية دون موافقة الزوجة، إذا كان هو المالك القانوني للعقار، ولم تكن للزوجة حصة في ملكيته أو حق قانوني يمنع التصرف فيه.

وفي هذا الإطار، نصت المادة 802 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أن لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

وبالتالي، فإن إقامة الزوجة في الشقة باعتبارها مسكن الزوجية لا تمنحها بذاتها حصة في ملكية العقار، ولا تجعل موافقتها شرطًا لصحة البيع إذا كان الزوج هو المالك وحده.

هل يحق للزوجة الاعتراض على بيع الشقة؟

يتوقف حق الزوجة في الاعتراض على وجود سند قانوني يبرر ذلك، ومن أبرز الحالات:

إذا كانت الزوجة شريكة في ملكية الشقة، فلا يجوز للزوج التصرف في حصتها.

إذا كانت هناك حقوق عينية مقررة للزوجة على العقار، فيجب مراعاة آثارها القانونية.

إذا كان التصرف صوريًا أو مشوبًا بسبب قانوني يجيز الطعن عليه، فيمكن اللجوء إلى القضاء وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

أما مجرد كون العقار مسكن الزوجية، فلا يكفي وحده لإبطال البيع أو اشتراط موافقة الزوجة عليه.

ماذا يحدث إذا باع الزوج شقة الزوجية أثناء استمرار الزواج؟

إذا كان الزوج مالكًا للشقة وقام ببيعها، فإن البيع يخضع للقواعد العامة المنظمة للتصرف في الملكية العقارية.

لكن يجب التفرقة بين انتقال الملكية وبين مسألة حيازة مسكن الزوجية، إذ قد تكون هناك إجراءات قانونية تتعلق بالحيازة أو الإقامة، بحسب ظروف الواقعة والمستندات المقدمة.

ولا يعني انتقال الملكية تلقائيًا حسم جميع المنازعات المتعلقة بحقوق الإقامة أو الحيازة.

هل تفقد الزوجة حقها في مسكن الحضانة إذا باع الزوج الشقة؟

يجب التفرقة بين مسكن الزوجية أثناء قيام العلاقة الزوجية ومسكن الحضانة بعد الطلاق.

فقد نظم قانون الأحوال الشخصية حقوق الحاضنة في مسكن الحضانة أو أجر المسكن، وفقًا للشروط والأحكام القانونية.

ولا يجوز اعتبار بيع العقار وحده سببًا كافيًا لإسقاط الحقوق المقررة للحاضنة، إذ يتحدد الأمر بحسب طبيعة المسكن وملكيته والحقوق القانونية القائمة والبدائل المقررة قانونًا.

هل يحق للزوجة الحصول على قرار تمكين من شقة الزوجية؟

تتيح القواعد المنظمة لحيازة مسكن الزوجية اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على قرار وقتي بشأن الحيازة، بحسب الحالة.

وتختص النيابة العامة بإصدار القرارات الوقتية المتعلقة بمنازعات حيازة مسكن الزوجية وفقًا للمادة 44 مكررًا من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع مراعاة الأحكام والإجراءات الخاصة بمنازعات الحيازة.

ويختلف قرار التمكين عن الحكم بثبوت الملكية، إذ يتعلق بالحيازة ولا ينقل ملكية العقار إلى الزوجة.