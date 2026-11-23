قال اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المبادرة الرئاسية لتقنين التنقيب عن الذهب وتنمية الجنوب تمثل تكاملاً بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقبائل العربية، بهدف حماية الثروات القومية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المبادرة جاءت استجابة لعدة أسباب، في مقدمتها انتشار التعدين العشوائي وتزايد نشاط المنقبين الأهليين، المعروفين باسم "الدهابة"، في مناطق بجنوب مصر، بمحافظات أسوان ومرسى علم وحلايب وشلاتين، دون إطار قانوني.

وأوضح أن الأنشطة غير الرسمية في التنقيب عن الذهب تنطوي على مخاطر أمنية وبيئية، من بينها تلوث التربة والمياه، فضلاً عن أنها تمثل تهديداً للأمن القومي على الحدود الجنوبية، وتسهم في استنزاف الثروة المعدنية المصرية.

وأشار إلى أن المبادرة تعكس توجه الدولة نحو الحلول التنموية، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بالانتقال من المواجهة الأمنية إلى الدمج الاقتصادي، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة للمبادرة، أوضح عبد المحسن أنها تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها العائد الاقتصادي، الذي يتمثل في زيادة احتياطي الدولة من الذهب، وتوفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مصادر رزق المواطنين في الجنوب.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالعوائد الأمنية، من خلال إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الصحراء الشرقية والحدود الجنوبية، وتجفيف منابع التهريب في الجنوب، ودمج المنقبين الأهليين تحت مظلة مؤسسات الدولة المصرية.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتمثل في العوائد الاجتماعية والبيئية، من خلال حماية المنقبين من مخاطر التنقيب العشوائي، وتطبيق معايير السلامة البيئية للحفاظ على المياه والتربة المصرية.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي أن المبادرة الرئاسية تستهدف تقنين أوضاع التنقيب بصورة رسمية، بما يضمن الحفاظ على الثروات المعدنية للدولة المصرية، مشيراً إلى أن آلاف الأسر من القبائل في الجنوب تعتمد على هذا النشاط باعتباره مصدراً للرزق.

وشدد على أن رؤية الدولة تتضمن الحفاظ على مصادر رزق المواطنين في الجنوب والقبائل، موضحاً أن هذه القبائل تضم عائلات كبيرة ومهمة، ويعمل أبناؤها في مجال التنقيب عن الذهب.

وأشار عبد المحسن إلى أن مشاركة القبائل في التعاون مع القوات المسلحة ضمن المبادرة تمثل خطوة مهمة، إذ تسهم القبائل والعائلات المصرية في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتؤدي دور حلقة الوصل بين أبناء القبائل ومؤسسات الدولة، مؤكدًا، أن القبائل تدعم جهود التنمية من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب جهودها في توعية أبناء الجنوب وتوجيههم نحو المشاركة في المبادرة، بما يسهم في الحفاظ على الثروات التعدينية للدولة المصرية.