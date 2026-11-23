دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، اليوم /الإثنين/، إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، محذرة من استمرار الهجمات واسعة النطاق على المدنيين والبنية التحتية، وتزايد المخاطر الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت ديكارلو - خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا اليوم /الإثنين/ - إن ملايين المدنيين يعيشون في خوف مستمر من تعرض منازلهم أو مدارس أطفالهم أو أفراد أسرهم للهجمات، مشيرة إلى أن الأسر الأوكرانية تستعد مجددًا لمواجهة الشتاء دون إمدادات منتظمة من الكهرباء والمياه والتدفئة.

وأوضحت أن الهجمات الروسية التي استهدفت مناطق دونيتسك وخاركيف وزابوريجيا وسومي، اليوم، أسفرت، وفقًا للتقارير الأولية، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، فيما تعرضت مراكز سكانية لهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحذرت المسئولة الأممية من أن الهجمات على منشآت الطاقة خلال العام الجاري أصبحت أكثر اتساعًا ومنهجية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يثير مخاوف بالغة بشأن الأوضاع الإنسانية خلال الشتاء، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بالمناطق البعيدة عن خطوط المواجهة.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدة أن تكرار الهجمات على منشآت الكهرباء والتدفئة والمياه يفاقم معاناة السكان ويعطل الخدمات الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة.

كما نبهت إلى استمرار الهجمات في البحر الأسود وما تسببه من اضطرابات في صادرات المواد الغذائية، محذرة من تداعيات ذلك على الأمن الغذائي العالمي، ولا سيما في الدول التي تعتمد على الإمدادات القادمة من المنطقة.

وجددت ديكارلو دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار، باعتباره خطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يستند إلى القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

مهر / م ي م

/أ ش أ/