نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مرحلة الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وقدم الزمالك أداءً مميزًا خلال اللقاء، ونجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة بفضل ثنائية مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ، الذي قاد الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار، بينما سجل أحمد رضا هدف الجونة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما خاض 9 مباريات، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة.

وجاء تقدم الزمالك إلى وصافة الترتيب قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، مع امتلاكه مباراة أقل من الزمالك.

ترتيب الدوري المصري الممتاز 2026-2027

بيراميدز – 24 نقطة (8 مباريات). الزمالك – 22 نقطة (9 مباريات). الأهلي – 20 نقطة (8 مباريات). سيراميكا كليوباترا – 18 نقطة (8 مباريات). الاتحاد السكندري – 15 نقطة (9 مباريات). مودرن سبورت – 13 نقطة (8 مباريات). المقاولون العرب – 11 نقطة (8 مباريات). البنك الأهلي – 11 نقطة (8 مباريات). سموحة – 11 نقطة (8 مباريات). زد إف سي – 11 نقطة (8 مباريات). بتروجيت – 9 نقاط (8 مباريات). المصري – 9 نقاط (8 مباريات). القناة – 8 نقاط (8 مباريات). وادي دجلة – 8 نقاط (9 مباريات). طلائع الجيش – 8 نقاط (8 مباريات). إنبي – 7 نقاط (8 مباريات). غزل المحلة – 7 نقاط (8 مباريات). بترول أسيوط – 6 نقاط (8 مباريات). أبو قير للأسمدة – 4 نقاط (8 مباريات). الجونة – 3 نقاط (9 مباريات).

وتترقب جماهير الكرة المصرية نتيجة مواجهة الأهلي وبيراميدز، التي قد تشهد تغييرات جديدة في مراكز المقدمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة بين الثلاثي على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.