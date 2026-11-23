حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فوزًا مهمًا على حساب نظيره الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفرض الفارس الأبيض أفضليته خلال الشوط الأول، بعدما نجح المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل هدفي الزمالك، ليقود فريقه للتقدم بثنائية نظيفة قبل نهاية النصف الأول من المواجهة.

وافتتح عدي الدباغ التسجيل لصالح الزمالك في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17، بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الجونة.



وشهدت الدقيقة 23 إجراء الجونة تبديلًا مبكرًا بخروج يوسف عفيفي ومشاركة مايكل أيك، في محاولة لتنشيط الأداء الهجومي وتقليل خطورة الفريق الأبيض، إلا أن الزمالك حافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول الجونة العودة إلى أجواء المباراة، وفرض ضغطًا هجوميًا أسفر عن عدة محاولات خطيرة، في الوقت الذي نجح فيه الزمالك في تسجيل هدف ثالث عن طريق عدي الدباغ، إلا أن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، ليحرم المهاجم الفلسطيني من تسجيل الهاتريك.



وفي الدقيقة 61، أجرى الزمالك تغييرين بخروج أحمد شريف ومحمد حمد، ومشاركة ناصر منسي وآدم كايد، من أجل تنشيط الخط الأمامي ومنح الفريق المزيد من الحلول الهجومية.



وعاد الجهاز الفني للأبيض لإجراء تبديلين جديدين في الدقيقة 78، بخروج عدي الدباغ وعبد الله السعيد، ومشاركة أحمد ربيع ومعاذ إبراهيم.



وفي الدقيقة 90، نجح أحمد رضا لاعب الجونة في تسجيل هدف تقليص الفارق، ليشعل الدقائق الأخيرة من المواجهة، إلا أن الزمالك حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة.



في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند 3 نقاط، ليواصل تواجده في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة، بعدما عانى من سلسلة من النتائج السلبية خلال الجولات الماضية.



تشكيل الزمالك أمام الجونة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، محمد حمد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.

بدلاء الزمالك: محمد صبحي، أحمد حسام، محمود بنتايج، محمد فرج، أحمد ربيع، آدم كايد، معاذ إبراهيم، حسام أشرف، ناصر منسي.

تشكيل الجونة أمام الزمالك

حراسة المرمى: إسلام عماد.

خط الدفاع: علي الزهدي، إسلام أبو سليمة، مصطفى متولي، يوسف عفيفي.

خط الوسط: نور السيد، عمر مجدي، أحمد عيد، علاء شعبان.

خط الهجوم: أحمد جمال، صامويل أوجو.

بدلاء الجونة: أحمد مسعود، عبد الجواد، بلال السيد، محمود حسونة، مايكل أيك، ويلفريد تيكيو، إسماعيل زعزع، صلاح زايد، محمد رضا.

وبهذا الانتصار، يواصل الزمالك مطاردة صدارة الدوري المصري، مستفيدًا من تألق مهاجمه الفلسطيني عدي الدباغ، الذي لعب دور البطولة في حسم المواجهة بتسجيل هدفي الفوز للفريق الأبيض.