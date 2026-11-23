تأكد غياب محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

الونش يغيب عن مباراة الزمالك والمصري في الدوري

وجاء غياب الونش بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مواجهة الزمالك أمام الجونة، ليرتفع رصيده إلى 3 إنذارات، بعدما سبق له الحصول على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي بتروجت وغزل المحلة.

وبذلك يفقد الزمالك أحد عناصره الدفاعية في المباراة المقبلة أمام المصري، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام ضرورة تجهيز البديل المناسب لتعويض غياب المدافع، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.