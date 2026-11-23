كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (BfV)، جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، أعلن عن فتح باب التوظيف أمام متخصصين يجيدون اللغة العبرية الحديثة، للعمل ضمن فرقه في مدينتي برلين وكولونيا، في خطوة تستهدف تعزيز قدراته في تحليل المواد والمعلومات باللغة العبرية.

وبحسب إعلان التوظيف المنشور على بوابة الوظائف الرسمية للحكومة الألمانية في 16 نوفمبر الجاري، تستمر فترة استقبال الطلبات حتى 14 ديسمبر المقبل، وتشمل الوظائف ترجمة وتحليل وتقييم النصوص والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو باللغة العبرية، إلى جانب إعداد تقارير استخباراتية مدعومة بالبحوث والتحليلات.

وأوضحت الصحيفة أن مهام الموظفين لن تقتصر على الترجمة، بل ستشمل إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت، واستخدام تقنيات متقدمة لتحليل المواد والمعلومات، بما يدعم عمل الجهاز في متابعة التهديدات الأمنية والاستخباراتية.

رواتب تصل إلى 81 ألف يورو سنويًا

ووفقًا للإعلان، تتراوح الرواتب السنوية الإجمالية للوظائف بين نحو 55 ألفًا و81 ألفًا و600 يورو، وفقًا للمؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية، مع إمكانية الحصول على بدلات إضافية مرتبطة بطبيعة العمل الاستخباراتي.

واشترط الجهاز أن يكون المتقدم ألماني الجنسية، وأن يتمتع بإجادة عالية للغتين الألمانية والعبرية الحديثة، مع امتلاك شهادة جامعية ذات صلة، أو خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال مناسب، إلى جانب اجتياز اختبارات تحريرية وشفهية وتقييمات لغوية.

كما اعتبر الجهاز إجادة اللغتين الروسية أو الإنجليزية ميزة إضافية، إلى جانب الاهتمام بالشؤون السياسية والقدرة على التحليل والمبادرة وتحمل المسؤولية.

ما طبيعة عمل جهاز الاستخبارات الألماني؟

ويعمل المكتب الاتحادي لحماية الدستور تحت إشراف وزارة الداخلية الألمانية، ويتولى جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتهديدات التي تواجه النظام الدستوري والأمن القومي الألماني، بما في ذلك أنشطة التجسس التي تمارسها أجهزة استخبارات أجنبية داخل الأراضي الألمانية.

ويختلف دوره عن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND)، إذ يركز بصورة أساسية على التهديدات الأمنية الداخلية، والتطرف، والتجسس، والأنشطة التي تستهدف النظام الديمقراطي.