استقبل داتو سري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقصر رئيس الوزراء سري بردانا في زيارة رسمية استهدفت تعزيز العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وماليزيا، وترسيخ أواصر التعاون المشترك، انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وما تقوم عليه من تقاليد علمية عريقة وأخوة واحترام متبادل.

رئيس الوزراء الماليزي يستقبل وزير الأوقاف لتعزيز التعاون

ونقل وزير الأوقاف تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة رئيس الوزراء الماليزي، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى ماليزيا في التاسع من أكتوبر الماضي.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالشئون الإسلامية، وسبل تعزيز التعاون في مجال التعليم، ولا سيما رعاية الطلاب الماليزيين الدارسين في مصر، والاهتمام بمسيرتهم العلمية، بما يؤهلهم للعودة إلى وطنهم حاملين ما اكتسبوه من علوم وخبرات؛ للإسهام في خدمة مجتمعهم وتنمية بلادهم.

وأعرب دولة رئيس الوزراء الماليزي عن تقديره للتعاون الوثيق والمتواصل بين البلدين، لا سيما في مجالي التعليم وتنمية المجتمع، مؤكدًا أهمية مواصلة تعزيز أوجه الشراكة والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والماليزي.

واختُتم اللقاء بتأكيد عمق الصداقة المصرية الماليزية، والتطلع إلى استمرارها جسرًا للتواصل العلمي والتعاون المثمر، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.