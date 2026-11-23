أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات الشفوية المركزية لمسابقة الابتهال والأذان، وذلك لأداء مرحلة التصفية الشفوية المركزية، المقرر عقدها بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بالكشوف المعلنة بإحضار المستندات المطلوبة، مشددة على أنه لن يُسمح لأي متسابق بدخول الاختبار دون تقديم هذه المستندات، والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للاطلاع عليه، بالإضافة إلى صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

وبالنسبة للمتسابقين من فئة الناشئة، يتعين عليهم تقديم صورة من شهادة الميلاد، إلى جانب صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بينما يتعين على المتسابقين من ذوي الهمم تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأهابت وزارة الأوقاف بجميع المديريات الإقليمية ضرورة التنبيه على المتسابقين الذين وردت أسماؤهم في الكشوف المعلنة بأهمية الحضور في الموعد المحدد، والالتزام بتعليمات الاختبارات، وعدم التخلف عن أداء التصفية الشفوية المركزية.

وشددت الوزارة على أنه سيتم استبعاد أي متسابق لا تنطبق عليه شروط المسابقة، وذلك في أي مرحلة من مراحلها، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للمسابقة.

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