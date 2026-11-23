كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من منادى سيارات وعامل بأحد محال إطارات السيارات لإحداثهما تلفيات بإطارات سيارته وتوجيه الأول له لإصلاحها لدى الثانى بالقاهرة.



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( تاجر سيارات – مقيم بالجيزة ) وبسؤاله قرر بتضرره من (منادى سيارات ، عامل بمحل إطارات سيارات ) لإكتشافه وجود تلفيات بإطارات سيارته عقب قيامه بإيقافها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وقيام الأول بإرشاده لإصلاح الإطارات لدى الثانى وإتهمهما بالتسبب فى ذلك.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات حول سعر إصلاح إطارين بالسيارة نظراً لتلفهما، ومزاولة الأول مهنة منادى سيارات بدون ترخيص.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

