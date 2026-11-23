أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان سائق يبلغ من العمر 22 عامًا، لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة نقل بسور الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعد اختلال عجلة القيادة إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت التحقيقات الأولية أن السائق فوجئ بانفجار الإطار الأمامي للسيارة أثناء سيره أعلى الطريق الدائري، ما أفقده السيطرة على عجلة القيادة، وانحرفت السيارة واصطدمت بالسور، وحاول السائق النجاة بالقفز منها، لكنه سقط أرضًا مصابًا بكسور ونزيف بالمخ، ليلقى مصرعه في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة الوراق، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع قائد السيارة النقل متأثرًا بإصاباته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.