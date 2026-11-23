كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن رقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أصبح فلوريان فيرتز أول لاعب يصنع 10 فرص في مباراة واحدة خلال منافسات البريميرليج.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

: «رقم للتاريخ! فلوريان فيرتز يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يصنع 10 فرص في مباراة واحدة».

حيث حقق الألماني فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، رقمًا قياسيًا مميزًا خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد، التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح فيرتز أول لاعب منذ عام 2015 ينجح في صناعة 10 فرص من اللعب المفتوح خلال مباراة واحدة بالبريميرليج، ليكرر إنجاز الإسباني ديفيد سيلفا، الذي صنع 11 فرصة أمام وست بروميتش ألبيون في مارس 2015.

ولم يكتفي النجم الألماني بصناعة الفرص، بل قدم مباراة استثنائية بعدما سجل هدفًا وصنع آخر، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة ودوره المؤثر في هجوم ليفربول.