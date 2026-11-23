يترقب أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات المصرية موعد صرف الزيادات الجديدة في المرتبات، بعد إعلان وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي عن حزمة زيادات مالية جديدة تبدأ اعتبارًا من مرتبات شهر نوفمبر 2026، وتستمر على مدار 3 مراحل حتى العام المالي 2028/2029.

وتأتي الزيادة الجديدة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال منتدى مصر 2026، بهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ودعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

موعد صرف زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس نوفمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف أولى شرائح الزيادة الجديدة مع مرتبات شهر نوفمبر الجاري، والتي يبدأ صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم 24 نوفمبر 2026، وفقًا لجدول وزارة المالية.

وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية، حيث يحصل المعيد على 1250 جنيهًا، بينما تصل الزيادة للأستاذ الجامعي إلى 2250 جنيهًا خلال المرحلة الأولى.

قيمة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس في نوفمبر 2026

جاءت قيمة الزيادة الأولى المقررة لكل درجة وظيفية كالتالي:

المعيد: زيادة 1250 جنيهًا.

زيادة 1250 جنيهًا. المدرس المساعد: زيادة 1500 جنيه.

زيادة 1500 جنيه. المدرس: زيادة 1750 جنيهًا.

زيادة 1750 جنيهًا. الأستاذ المساعد: زيادة 2000 جنيه.

زيادة 2000 جنيه. الأستاذ: زيادة 2250 جنيهًا.

تفاصيل زيادة المرتبات على 3 مراحل حتى 2028

أعلنت الحكومة تنفيذ خطة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على 3 مراحل زمنية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

المرحلة الأولى – نوفمبر 2026:

تبدأ بزيادة تتراوح بين 1250 و2250 جنيهًا حسب الدرجة الوظيفية.

المرحلة الثانية – يوليو 2027:

يحصل المعيد على 3250 جنيهًا إضافية، والمدرس المساعد على 3750 جنيهًا، والمدرس على 4250 جنيهًا، والأستاذ المساعد على 4750 جنيهًا، والأستاذ على 5250 جنيهًا.

المرحلة الثالثة – بداية العام المالي 2028/2029:

تصل الزيادة إلى 4000 جنيه للمعيد، و4500 جنيه للمدرس المساعد، و5000 جنيه للمدرس، و5500 جنيه للأستاذ المساعد، و6000 جنيه للأستاذ.

إجمالي زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بعد تطبيق المراحل الثلاث

بعد اكتمال مراحل الزيادة، يصل إجمالي الزيادة الشهرية المقررة لكل درجة وظيفية إلى:

المعيد: 8500 جنيه.

المدرس المساعد: 9750 جنيهًا.

المدرس: 11 ألف جنيه.

الأستاذ المساعد: 12 ألفًا و250 جنيهًا.

الأستاذ: 13 ألفًا و500 جنيه.

25 مليار جنيه تكلفة زيادة مرتبات أساتذة الجامعات

وبحسب بيان وزارة المالية الصادر يوم 16 نوفمبر 2026، تبلغ التكلفة الإجمالية للزيادات الجديدة نحو 25 مليار جنيه سنويًا، وتستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وأكد وزيرا المالية والتعليم العالي أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة مهمة لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي، ودعم مكانة الجامعات المصرية.